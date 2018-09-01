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Cumartesi Anneleri Eylemine Diyarbakır’da da Yasak

01.09.2018 18:55 | Son Güncelleme

Kayıp yakınlarının İHD ile birlikte Diyarbakır’da 499 haftadır düzenledikleri oturma eylemi, valilik tarafından yasaklandı. Yasağa rağmen eylem yerine gelenlere izin verilmedi

Cumartesi Anneleri Eylemine Diyarbakır’da da Yasak

İnsan Hakları Derneği ve kayıp yakınlarının “Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın” sloganı ile düzenlediği oturma eylemlerinin 499'uncusu bugün yapılacaktı. Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde yapılması planlanan eylem son anda valilik tarafından yasaklandı. İHD’ye tebliğ edilen kararda, eylemin ikinci bir emre kadar valilik tarafından yasaklandığı bildirildi.

Ancak yasağa rağmen, kayıp yakınları, İHD yöneticileri ve bazı HDP milletvekilleri eylem alanına geldi. Alanda bulunan polis amirleriyle İHD yönetimi arasında uzun süren pazarlıklar yapıldı. Polis, asayiş ve güvenliği koruma gerekçesiyle eylemin yasaklandığını söyledi. Ancak İHD yöneticileri eylem yapmakta ısrar etti. Yapılan pazarlıklar sonuç vermeyince eylem yapılamadı.

Eylem alanında kısa bir açıklama yapan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, kayıpların bulunması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Zeytun, “Bildiğiniz üzere 499 haftadır yaptığımız valiliğin keyfi kararıyla yasaklanmıştır. Bizler bu durumu demokratik ve hukuki bulmuyoruz. Bu haftaki kayıp eylemimizi gerçekleştiremiyoruz” dedi.

İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici eyleme izin verilmemesine tepki göstererek, ”Anneleri engellemekle, bizleri engellemekle mümkün değildir. Hakikat açığa çıkacak. Arşivleri açılsın, tehditlerle bu işler yürümez. Bu eylem de bir hakikat arayışıdır” şeklinde konuştu.

Baro Başkanı Ahmet Özmen ise hükümetin sağladığı bütün kazanımları geri aldığını söyledi. Özmen, ”Ne yazık ki siyasal iktidar, sağlamış olduğu demokratik kazanımların tamamını geri aldı. Dönemin başbakanı şimdiki cumhurbaşkanı Erdoğan, kayıp anneleriyle görüşmüştü. Yine devletin birçok yetkilisi bu karanlık dönemin aydınlatılacağına dair beyanlar duymuştuk. Bu toplumda ciddi bir umut yaratmıştı. Ama ne yazık ki aynı siyasal iktidar bu ailelerin talepte bulunmasını bile engelliyor” diye konuştu.

Yasak kararı nedeniyle polis anıtın çevresini de kapatarak, girişlere izin vermedi.

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