Cumartesi Anneleri Eylemine Diyarbakır’da da Yasak

İnsan Hakları Derneği ve kayıp yakınlarının “Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın” sloganı ile düzenlediği oturma eylemlerinin 499'uncusu bugün yapılacaktı. Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde yapılması planlanan eylem son anda valilik tarafından yasaklandı. İHD’ye tebliğ edilen kararda, eylemin ikinci bir emre kadar valilik tarafından yasaklandığı bildirildi.

Ancak yasağa rağmen, kayıp yakınları, İHD yöneticileri ve bazı HDP milletvekilleri eylem alanına geldi. Alanda bulunan polis amirleriyle İHD yönetimi arasında uzun süren pazarlıklar yapıldı. Polis, asayiş ve güvenliği koruma gerekçesiyle eylemin yasaklandığını söyledi. Ancak İHD yöneticileri eylem yapmakta ısrar etti. Yapılan pazarlıklar sonuç vermeyince eylem yapılamadı.

Eylem alanında kısa bir açıklama yapan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Abdullah Zeytun, kayıpların bulunması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi. Zeytun, “Bildiğiniz üzere 499 haftadır yaptığımız valiliğin keyfi kararıyla yasaklanmıştır. Bizler bu durumu demokratik ve hukuki bulmuyoruz. Bu haftaki kayıp eylemimizi gerçekleştiremiyoruz” dedi.