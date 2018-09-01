‘Cumartesi Anneleri’ eylemine polis engeli! İzin verilmedi

"Cumartesi Anneleri"nin etkinliği için İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan grup, Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek istedi.

Polis ekipleri, yürümek isteyen grubu, Büyük Parmakkapı Sokağı'nda durdurdu.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Galatasaray Lisesi önüne gitmesine izin verilmeyen aralarında CHP ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu gruptakiler oturma eylemi başlattı.

Polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandıran gruptakiler, İHD önüne geri döndü.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Bu arada, İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Galatasaray Lisesi'nin önüne giriş ve çıkışlar kapatıldı. (AA)

