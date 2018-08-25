HABER

Cumartesi Anneleri eylemine polis müdahalesi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:14 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda Cumartesi Annlerinin 700.

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda Cumartesi Annlerinin 700. haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin verilmedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı.

(FOTOĞRAF)

PARTNERTam bir Brad Pitt hayranıyım!Tam bir Brad Pitt hayranıyım!
GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı
Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

New York Times'tan Reza Zarrab bombası!

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.