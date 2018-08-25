Cumartesi Anneleri eylemine polis müdahalesi (1)

Özgür Deniz KAYA-İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda Cumartesi Annlerinin 700. haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin verilmedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı.

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