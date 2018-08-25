HABER

CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 12:15 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Cumartesi Annlerinin 700.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İSTANBUL DHA
Beyoğlu'nda Cumartesi Annlerinin 700. haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin vermedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı.

Görüntü Dökümü:
-Polisin müdahalesi
-Gaz sıkması
-Detaylar

PARTNERGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman olduGöründüğü gibi değil! Kadına yaklaştığına pişman oldu
GÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralıGÜNCELLEME 2 - Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 7 ölü, 3 yaralı
Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)Sarıyer'de bindiği at ile denize düştü (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Yasak aşkının büfesine kurşun yağdırdı!

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

Cem Yılmaz'ın yaptığı dikkatlerden kaçmadı! Hayranları ile arasına etten duvar ördürdü

G.Saray'dan 4 bomba birden

G.Saray'dan 4 bomba birden

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Sular durulmuyor! Rusya'dan ABD açıklaması: Savaşa yol açabilir

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Sarıyer'de ilginç görüntü! Atıyla beraber denize düştü

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Kavga büyüyor! Sinan Oğan hakkında olay yaratacak iddia!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Vedat Milör'den olay yaratan menemen anketi!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ankara'da bıçaklı komşu dehşeti!

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

Ahmet Hakan: Hamza Dağ, Abdullah Gül'e vatan haini deseydi büyük tepki gösterirdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.