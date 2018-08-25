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Cumartesi Anneleri eylemine polis müdahalesi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 14:03 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin verilmedi.

Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin verilmedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı.

İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi önüne 700'üncü kez toplanmak için saat 11.00'den itibaren gelen gruba polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı. Basın açıklamasına destek için gelenler arasında bazı CHP ve HDP milletvekilleri yer aldı. İstiklal Caddesi'nde zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Polisin bekleyişi ise sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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