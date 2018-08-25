CUMARTESİ ANNELERİ EYLEMİNE POLİS MÜDAHALESİ (2)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA-İbrahim MAŞE / İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü haftası için düzenlenen basın açıklamasına izin verilmedi. Polis toplanan grubu dağıtmak için biber gazı ve boyalı mermi kullandı. İstiklal Caddesi üzerindeki Galatasaray Lisesi önüne 700'üncü kez toplanmak için saat 11.00'den itibaren gelen gruba polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı. Basın açıklamasına destek için gelenler arasında bazı CHP ve HDP milletvekilleri yer aldı. İstiklal Caddesi'nde zaman zaman gerginlik yaşanmaya devam ediyor. Polisin bekleyişi ise sürüyor. Görüntü Dökümü: -Polisin müdahalesi -Gaz sıkması -Detaylar

