"Cumartesi anneleri haklarını kullanamıyor"

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Türkiye'de güvenlik güçlerinin hangi baskıyı kullandığını bütün dünya gördü. Cumartesi Anneleri, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümeti döneminde, toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanamıyorlar." görüşünü savundu.

Tanrıkulu, partisinin İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu ve Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Türkiye tarafından kabulünün 70. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste basın toplantısı düzenledi.

AK Parti'nin 16. yılında Türkiye'nin insan hakları ihlalleri bakımından kara bir tabloya sahip olduğunu öne süren Tanrıkulu, işkence yasağı, ifade özgürlüğü gibi en temel hakların kategorik ve sistemli bir şekilde ihlal edildiğini iddia etti.

Tanrıkulu, Türkiye'de parlamenterlerin dahi ifade özgürlüğü olmadığını savunarak, şöyle konuştu:

"Parlamentonun iradesi, milletvekillerinin ifade özgürlüğü ve faaliyetleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının vesayeti altına sokulmuştur. Denetim amacıyla yaptığımız bütün faaliyetler, Meclis Başkanlığının insan hakları ihlallerini önlemedeki fütursuz bir denetimine takılmaktadır. İnsan haklarına dikkat çeken bir konuşma yaptığımızda veya eleştiri hakkımızı kullandığımızda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına tabi tutulmaktayız. Parlamenterlerine karşı bu kadar özensiz davranan, ifade özgürlüğü konusunda bu kadar müdahaleci olan bir sistemin, yurttaşlarımız konusundaki tutumunu da takdirinize bırakıyorum."