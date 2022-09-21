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'Cumartesi Anneleri'nin duruşması öncesi ortalık karıştı! Adliye önünde hareketli anlar: Alper Taş gözaltına alındı

21.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 2018'deki 700'üncü hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılandığı davanın bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek duruşması öncesi hareketli anlar yaşandı. Adliye önünde basın açıklamasına izin verilmezken polis adliye önündekilere müdahale etti.

İstanbul'da Çağlayan Adliyesi önünde ortalık karıştı. Basın açıklaması kaymakamlık tarafından yasaklandı. Polis adliye önünde toplanan kişilere müdahale etti. SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş ve DİSK Basın İş Genel Başkanı Faruk Eren gözaltına alındı.

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2018'DE YASAKLANMIŞTI

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 25 Ağustos 2018'de 700'üncü buluşması Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmış, polis buluşmaya biber gazıyla müdahale etmişti.

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BAKAN SOYLU: TERÖRE KILIF YAPILMASINA GÖZ MÜ YUMSAYDIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuyla ilgili açıklamasında “İzin vermedik çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Anneliğin terör örgütünce istismar edilmesine, teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık” ifadelerini kullanmıştı.

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ADLİYE ÖNÜNDE ORTALIK KARIŞTI

Tutuklu bulunmayan davanın bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek 5. duruşması öncesi basın açıklaması yapılmasına izin verilmedi. Polis, bir araya gelen kalabalığa müdahale ederken hareketli anlar yaşandı.

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SOL Parti Meclis Üyesi Alper Taş gözaltına alındı. Polisin Taş'a müdahalesi sırasında TİP'li Ahmet Şık'ın Taş'ın beline sarılarak çekmeye çalışması dikkat çekti.

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O anlar kameralar tarafından da görüntülendi.

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