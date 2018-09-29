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Cumartesi Annelerinden Merkel’e eleştiri

29.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

705’inci hafta eylemine izin verilmeyen Cumartesi Anneleri Twitter yaptıkları paylaşımda Almanya Başbakanı Merkel’i de “iki yüzlü politika” uyguladığı gerekçesiyle eleştirdi.

Cumartesi Annelerinden Merkel’e eleştiri

Gözaltında kaybolan yakınlarının bulunması için İstanbul'da Galatasaray Lisesi'nin önünde bugün 705'inci oturma eylemini düzenlemek isteyen Cumartesi Anneleri'ne polis tarafından izin verilmedi. Cumartesi Anneleri adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstanbul Beyoğlu'ndaki İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde toplanan Cumartesi Annelerinin "güvenlik güçleri tarafından İHD'den çıkmasının” engellendiği belirtildi. Paylaşımda, basın açıklaması okunurken, basının kayıp yakınlarının yanından uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Cumartesi Anneleri'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel de eleştirildi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Angela Merkel, dün Erdoğan ile yaptıkları temaslarda Türkiye'deki insan hakları ihlallerini eleştirmişti.

Cumartesi Anneleri Twitter hesabından dün yapılan paylaşımda da "İstanbul’da gözaltında kaybedilen evlatlarını arayan Cumartesi Anneleri polis tarafından ağır biçimde darp edilirken, Erdoğan Berlin ziyareti sırasında Unter den Linden bulvarındaki oğlunun cansız bedenine sarılmış bir anneyi tasvir eden "Neue Wache” adlı, savaş ve diktatörlük kurbanları anıtını ziyaret edip çelenk bırakacakmış. UNUTMAYACAĞIZ!” ifadesi kullanılmıştı.

1995'ten beri oturma eylemi düzenliyorlar

Gözaltında kaybolan yakınlarının akıbetini öğrenmek isteyen Cumartesi Anneleri, 27 Mayıs 1995 tarihinden bu yana her Cumartesi günü Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi düzenliyor. Cumartesi Annelerinin, Ağustos ayı sonunda gerçekleştirmek istedikleri 700'üncü hafta eylemi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştı. Eylem alanında toplanan kalabalığa polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alınmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uluslararası düzeyde tepki çeken müdahaleyi savunan açıklamalarda bulunmuştu.

DW,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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