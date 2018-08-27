Cumartesi Annelerinden Soylu’ya tepki

Kayıpları aramaya devam edeceğiz."Kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen ve gözaltına alındıktan sonra kaybolan yakınlarının bulunması ümidiyle 1995’ten beri her Cumartesi günü Galatasaray Lisesi’nin önünde toplanan sivil toplum oluşumu, İçişleri Bakanı Soylu’nun açıklamalarına tepki gösterdi. Cumartesi Anneleri tarafından İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde yapılan basın açıklamasında, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan talihsiz açıklama gerçekleri çarpıtmak, Cumartesi Anneleri'nin meşruiyetini karalamak ve devletin suçlarını örtmek amacını gütmektedir” ifadesi kullanıldı.
Geçen Cumartesi günü 700'ncü kez toplanmak için aynı yerde bir araya gelen kalabalığa polis eylemin kaymakamlık tarafından yasaklandığı gerekçesiyle müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.
İçişleri Bakanı Soylu, Pazartesi yaptığı açıklamada, Cumartesi Anneleri'nin anneliği istismar ettiğini öne sürmüş, "Bu insanlar herhalde Eminönü'nde gezerken kaybolmadı" ifadesini kullanmıştı. Soylu, Cumartesi Annelerinin protestolarını “örgüt içi infaz suçunu devlete yıkmaya bir eylem” olarak değerlendirmişti.
Kayıpları aramaya devam edeceğiz
Soylu'ya tepki olarak yapılan açıklamda, “Cumartesi Annelerinin anneliği istismar etmemekte” olduğu vurgulanarak, “annelik haklarını kullanarak çocuklarının kemiklerine ulaşmaya çalışmakta ve tüm kaybedilenler için adalet istemektedir. Bu talep hepimizin talebidir” denildi. Bunun yanı sıra, devleti yönetenlerin görevinin “bitmeyen bu yas sürecinin tamamlanmasını ve adaleti sağlamak” olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Cumartesi günü planlanan 700’üncü oturma eylemine polisin müdahalesinin protesto edildiği belirtilerek, kayıpların aranmaya devam edileceğinin altı çizildi.
© Deutsche Welle Türkçe
DW,AFP/JD,GY
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