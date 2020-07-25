Cumartesi Anneleri'ne yine müdahale

Üç kişi gözaltına alındı.Adalet ve hak arayışının 800’üncü haftasında İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde toplanan Cumartesi Anneleri, eylemlerinin geleneksel merkezi olan Galatasaray Meydanı'na yürümek isteyince polisin engellemesiyle karşılaştı.

Galatasaray Meydanı’na karanfil bırakmak isteyen Cumartesi Anneleri’ne de polis müdahale etti. Annelere saldıran polis, gözaltında kaybedilen Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız'ı darp etti. Daha sonra İHD önünde konuşan Hanife Yıldız, elindeki parçalanmış karanfili göstererek "Gördüğünüz gibi, kayıplarımızı bizden aldıkları gibi karanfillerimizi de böldüler, kimi orada kaldı, kimi elimizde kaldı" diye konuştu.

Bu arada polis müdahalesi ile kayıp yakınlarından Maside Ocak ve Hasan Karakoç ile Yaşar Aktaş’ın gözaltına alındığı bildirildi.

Kayıp annelerinin gözaltına alındığı ve annelerin Galatasaray Lisesi önüne gitmesine izin verilmediği eylemde, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, polis ablukası altında Galatasaray Meydanı'na karanfil bıraktı. Burada Cumartesi Anneleri'nin yapacağı açıklamanın metnini okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Ben de bir kayıp yakınıyım. 800'üncü haftasında bu meydanda adalet arayışının engellenmesi bugün burada tarihe geçen en utanç verici manzaradır. Anneler, çocuklarının kemiklerini arıyor. Anneler adalet arıyor, anneler bir mezar yeri arıyor. Ancak onları engellemek, gözaltına almak büyük bir hukuksuzluktur. Bu tarihe geçecek bir utançtır. Tarihin en utanç verici manzarasıdır" diye konuştu.