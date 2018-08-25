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Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasına yasak

25.08.2018 12:21 | Son Güncelleme

Beyoğlu Kaymakamlığı, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 700. buluşmasını yasakladı. Polis, meydana yürümek isteyenlere göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermiyle müdahale etti, gözaltına alınanlar var. Cumartesi Anneleri 90'lı yıllarda gözaltına alınıp geri dönmeyen çocuklarının, yakınlarının akıbetlerini sormak için 1995'ten bu yana buluşuyor.

Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasına yasak

Beyoğlu Kaymakamlığı, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 700. buluşmasını yasakladı. Polis, meydana yürümek isteyenlere göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermiyle müdahale etti, gözaltına alınanlar var.

Beyoğlu Kaymakamlığı, gösteri hakkında kaymakamlığa yasal bir bildirimde bulunulmadığından ötürü toplanmaya müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Kaymakamlık'ın açıklaması şöyle:

"PKK terör örgütüne müzahir sosyal medya hesapları üzerinden İlçemiz Galatasaray Meydanında 25.08.2018 Cumartesi günü Saat 12.00'de yapılmak için çağrıda bulunulan toplantı ve oturma eylemine bahse konu yer; 2911 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen toplantı ve yürüyüş güzergahlarından olmadığı ve Kaymakamlığımıza yasal yollarla herhangi bir bildirimde bulunulmadığından dolayı, 2911 Sayılı Kanunun 10 ve 17 ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç. maddeleri çerçevesinde Kaymakamlığımızca müsaade edilmeyecektir."

Yasaklama kararını Cumartesi Anneleri de Twitter hesaplarından paylaştı ancak karara rağmen oturma eylemini yapacaklarını bildirdi.

https://twitter.com/CmrtesiAnneleri/status/1033255311115730945

Meydana yürümek isteyen kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermi kullanarak müdahale etti.

Cumartesi Anneleri 90'lı yıllarda gözaltına alınıp geri dönmeyen çocuklarının, yakınlarının akıbetlerini sormak için 1995'ten bu yana buluşuyor.

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