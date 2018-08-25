Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü hafta eylemine müdahale

Kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen ve gözaltına alındıktan sonra kayıplara karışan yakınlarının bulunması için Beyoğlu'ndaki Galatasaray Lisesi önünde 1995 yılında beri oturma eylemi düzenleyen sivil toplum oluşumunun bugünkü 700'üncü hafta eylemi Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Eylem alanında toplanan kalabalığa polis müdahale etti, bazı eylemciler gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak yasağı emniyet görevlilerinin kendilerine bildirdiğini söyledi.

T24 internet gazetesinin haberine göre 700'üncü haftaya hazırlık için bu sabah saatlerinde İnsan Hakları Derneği'ne bir araya gelen Cumartesi Anneleri, kırmızı güller ve karanfillerle her hafta olduğu gibi Galatasaray Meydanı'na doğru harekete geçti.

Ancak gazetenin aktardığına göre, polisin meydana girişi engellemesi ve grubun eylemde ısrarı sonrası 23 kişi gözaltında alındı. Eyleme devam etmek isteyen grupların İstiklal Caddesi'nden çıkarılmaya çalışıldığı kaydedildi.