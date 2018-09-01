Cumartesi Anneleri'nin eylemine izin verilmedi

İstanbul'da geçen hafta polis, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 701. hafta eylemine izin vermedi.

Diyarbakır'da kayıpların bulunması talebiyle her hafta yapılan eylem bu hafta yasaklandı.

Cumartesi Anneleri'nin geçen haftaki 700. oturma eylemine de izin verilmemişti. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, "bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyeceğini" açıklamıştı.

Cumartesi Anneleri'nin planladığı 701'inci hafta eylemi öncesinde polis, Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokakları bariyerlerle ile kapatarak meydanda toplanılmasına engel oldu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde biraraya gelen ve aralarında CHP ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi.

Grup yürüyüşe geçeceği sırada polis ekipleri yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek gruba izin vermedi. Gruptakiler bunun üzerine Büyükparmakkapı sokakta bir süre oturma eylemi başlattı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandıran gruptakiler, İHD önüne geri döndü.