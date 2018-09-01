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Cumartesi Anneleri'nin eylemine izin verilmedi

01.09.2018 15:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da polis, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 701. hafta eylemine izin vermedi. Diyarbakır'da kayıpların bulunması talebiyle her hafta yapılan eylem yasaklandı.

İstanbul'da geçen hafta polis, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 701. hafta eylemine izin vermedi.

Diyarbakır'da kayıpların bulunması talebiyle her hafta yapılan eylem bu hafta yasaklandı.

Cumartesi Anneleri'nin geçen haftaki 700. oturma eylemine de izin verilmemişti. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, "bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyeceğini" açıklamıştı.

Cumartesi Anneleri'nin planladığı 701'inci hafta eylemi öncesinde polis, Galatasaray Meydanı ve meydana çıkan tüm ara sokakları bariyerlerle ile kapatarak meydanda toplanılmasına engel oldu.

İnsan Hakları Derneği (İHD) binası önünde biraraya gelen ve aralarında CHP ile HDP milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na yürümek istedi.

Grup yürüyüşe geçeceği sırada polis ekipleri yürüyüşün izinsiz olduğunu söyleyerek gruba izin vermedi. Gruptakiler bunun üzerine Büyükparmakkapı sokakta bir süre oturma eylemi başlattı. Polis ekiplerinin uyarısının ardından, oturma eylemini sonlandıran gruptakiler, İHD önüne geri döndü.

Diyarbakır'daki eylem yasaklandı

Diyarbakır'da ise polis, İHD Şubesi ve kayıp yakınlarının 'Kayıplar Bulunsun, Failler Yargılansın' eylemine izin vermedi.

Kentte bulunan gazeteci Hatice Kamer, 499 hafta önce başlayan eylemin, Diyarbakır Valiliği tarafından alınan bir kararla ikinci bir emre kadar yasaklandığını bildiriyor.

Aralarında HDP milletvekilleri ile Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, İHD Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici'nin de aralarında bulunduğu grup, Koşuyolu Parkı Yaşam Hakkı Anıtı önünde toplandı.

Bugün 498'incisi düzenlenmek istenen eylem öncesi, park ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis, gruba, eylemin valilik kararıyla yasaklandığını bildirdi.

Bilici, "yasaklarla hakikatin kaybolmayacağını, engellemlerle bugüne kadar herhangi bir sonuç alınmadığını" söyleyerek karar tepki gösterdi.

Özmen de, "adalet arayışının İstanbul'dan sonra Diyarbakır'da engellendiğini" söyledi.

Eylemin 500. Haftasının 8 Eylül'de yapılması planlanıyor. Hatice Kamer, valiliğin kararının 500. haftayı da etkileyecek göründüğünü aktarıyor.

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