Cumartesi günü AVM'ler açık mı? Hafta sonu AVM'ler kaça kadar açık?

2020 yılının Mart ayından beri koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Bu mücadele kapsamında pek çok kez sokağa çıkma kısıtlamaları olmuştu. 1 Haziran’dan itibaren ise kademeli olarak normalleşmeye geçildi. Normalleşme kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması gün ve saatleri değişince buna bağlı olarak AVM’lerin çalıştığı saatler ve günler de değişti. Kafa karışıklığını gidermek adına “AVM’ler hafta sonu kaça kadar açık?” sorusuna yanıt verdik. CUMARTESİ AVM’LER AÇIK MI? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısının ardından 1 Haziran’da kademeli normalleşmeye geçtiğimizi açıklamıştı. Bu kademeli normalleşme kapsamında hafta sonu tamamen sokağa kısıtlaması kararı değiştirilerek, yalnızca Pazar günü sokağa çıkmak yasaklandı. Cumartesi günü ise hafta içinde olduğu gibi 22.00’a kadar sokağa çıkmak serbest oldu. Bu kapsamda AVM’lerin çalışma günleri de değişti. AVM’ler 1 Haziran’dan önce Cumartesi günleri kapalıydı. Ancak şimdi Cumartesi saat 07.00’dan 21.00’a kadar açık olacak. Pazar günü ise sokağa çıkma yasağı olduğundan AVM’ler Pazar günü kapalı olacak.

AVM İÇERİSİNDE ALINACAK SALGIN TEDBİRLERİ Hafta içi ve cumartesi günü AVM’lere 21.00’a kadar gidilebilecek. Ancak elbette AVM içerisinde salgına karşı tedbirler devam edecek. Bu tedbirler ise şöyle: – İş yeri çalışanları maske takmalıdır. – İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir. – İş yeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir. – Müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri sağlanmalıdır. – İş yerine 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır (Ör. 32 metrekarelik bir dükkânda 2 çalışan varsa 2 de müşteri alınabilir). – İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.