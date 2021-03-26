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Cumartesi günü hangi kandil var? Cumartesi ne kandili?

26.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek üç ayların gelmesiyle birlikte vatandaşlar kandil günlerinin tarihlerini de araştırmaya koyuldu. Önümüzdeki gün yani 27 Mart Cumartesi gecesi önemli kandillerden biri idrak edecek. Peki Cumartesi günü hangi kandil var? İşte Cumartesi ne kandili sorusunun cevabı ve Müslümanlar için önemli olan kandil günüyle ilgili bilgiler...

Cumartesi günü hangi kandil var? Cumartesi ne kandili?

Üç ayların gelmesi ve mübarek Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar kandil günlerinin tarihlerini de araştırmaya koyuldu. Yarın yani 27 Mart Cumartesi gecesi önemli kandillerden biri idrak edecek. Peki 27 Mart Cumartesi günü hangi kandil var?

CUMARTESİ GÜNÜ HANGİ KANDİL VAR?

27 Mart Cumartesi günü İslam inancına göre temize çıkma, günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen "Berat Kandili" idrak edecek. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün önceden kutlanıyor.

BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

"Berat" kelimesinin asıl hali "Berâet"tir. Berat kelimesi ise; kurtulmak, beri olmak, suçlu olmamak anlamlarına gelmektedir. Berat ve beraet, beri olmak, aklanmak, temiz ve suçsuz çıkmak manasına gelir. Müminlerin bu gece günah yüklerinden arınıp, ilâhî bağışa ermeleri umulduğu için, sözlük manasına uygun olarak “Berat Gecesi” denilmiştir.

Bu gecenin dört adı bulunmaktadır; mübarek gecenin en meşhur ismi ''leyle-i beraa'' (Berat Gecesi) olmakla birlikte ''leyle-i mübareke'', ''leyle-i rahmet'' ve ''leyle-i sakk'' isimleri de mevcuttur.

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Anahtar Kelimeler:
Berat kandili

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