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Cumartesi okul olacak mı? Haftalık okul tatili bir gün mü olacak?Cumartesi günleri okulların açık olması gündemde!

EĞİTİM HABERLERİ  | 24.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılması için çalışmaları yapmaya başladı. Bilim Kurulu’nun önerileri ile ‘seyreltilmiş sınıf’ta hibrit ya da karma model denilen sistemi üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Bu sisteme göre 3 gün ev 3 gün okul olacak. MEB'den gelen açıklamanın ardında öğrenciler hafta sonu okul olacak mı, cumartesi günü okul mu olacak sorularının cevabını aramaya başladı. Peki 3 gün ev 3 gün okul eğitimi nasıl olacak? Haftalık okul tatili bir gün mü oluyor?

Cumartesi okul olacak mı? Haftalık okul tatili bir gün mü olacak?Cumartesi günleri okulların açık olması gündemde!

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılması için çalışmaları yapmaya başladı. Bilim Kurulu’nun önerileri ile ‘seyreltilmiş sınıf’ta hibrit ya da karma model denilen sistemi üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Yapılan çalışmalarda bir sınıf ikiye ayrılacak ve 3 gün evde eğitim 3 gün okulda yüz yüze eğitim olacak. Öğrenciler hem arkadaşlarından ayrı kalmamış olacak hem de evdeyken de eğitimine devam edecek. Böylece haftalık okul tatili sayısının da değişmesi bekleniyor. MEB'den gelen açıklamanın ardında öğrenciler hafta sonu okul olacak mı, cumartesi günü okul mu olacak sorularının cevabını aramaya başladı. Peki 3 gün ev 3 gün okul eğitimi nasıl olacak?

3 GÜN OKUL 3 GÜN EV EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Okulların açılmasıyla birlikte öğretmenler de çok yoğun dönem geçirecek. Öğretmenler sadece ders sırasında değil de ders aralarında bile öğrencilere soru soracak. Milli Eğitim Bakanlığı bu şekilde eğitim verilmesi ve okulların açılması için alt yapı çalışmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın alt yapı çalışmaları bittiğinde ise aynı anda 1 milyon öğrenci evlerinden dersleri canlı olarak takip edebilecek. MEB'in alt yapı çalışmalarını ne zaman bitireceği ise merak konusu oldu. MEB hazırlıkların Eylül ayına kadar devam edeceğini hemen sonrasında okulların açılarak, bu modelle verimli bir şekilde ders izlenebileceğini açıkladı.

EVDEYKEN CANLI DERSE KATILMAK ZORUNLU MU?

MEB'in yaklaşık 18 milyon öğrenciye aynı anda canlı yayın vererek eğitim vermesi veliler tarafından da olumlu karşılanıyor. Aynız zamanda derslerin EBA üzerinden de takip edilir olması, öğrencilerin aklına "canlı derslere katılmak zorunlu mu" sorusunu getirdi. MEB henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

CUMARTESİ GÜNÜ OKUL OLACAK MI? HAFTALIK OKUL TATİLİ BİR GÜN MÜ OLACAK?

MEB'in Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda yukarıdaki senaryo gerçekleşirse eğer, 2020 - 2021 eğitim dönemine cumartesi günü de eklenmiş olacak. MEB'in yaptığı açıklamayla öğrencilerin merak ettiği soruların başında "cumartesi günü okul olacak mı, haftalık okul tatili bir gün mü olacak" soruları geldi. Eğer bakanlık belirtilen senaryo ile eğitime başlarsa, cumartesi günü de okullar açık olacak.


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