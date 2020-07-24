Cumartesi okul olacak mı? Haftalık okul tatili bir gün mü olacak?Cumartesi günleri okulların açık olması gündemde!

Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılması için çalışmaları yapmaya başladı. Bilim Kurulu’nun önerileri ile ‘seyreltilmiş sınıf’ta hibrit ya da karma model denilen sistemi üzerinde çalışmalar yoğunlaştı. Yapılan çalışmalarda bir sınıf ikiye ayrılacak ve 3 gün evde eğitim 3 gün okulda yüz yüze eğitim olacak. Öğrenciler hem arkadaşlarından ayrı kalmamış olacak hem de evdeyken de eğitimine devam edecek. Böylece haftalık okul tatili sayısının da değişmesi bekleniyor. MEB'den gelen açıklamanın ardında öğrenciler hafta sonu okul olacak mı, cumartesi günü okul mu olacak sorularının cevabını aramaya başladı. Peki 3 gün ev 3 gün okul eğitimi nasıl olacak?

3 GÜN OKUL 3 GÜN EV EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

Okulların açılmasıyla birlikte öğretmenler de çok yoğun dönem geçirecek. Öğretmenler sadece ders sırasında değil de ders aralarında bile öğrencilere soru soracak. Milli Eğitim Bakanlığı bu şekilde eğitim verilmesi ve okulların açılması için alt yapı çalışmalarına başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın alt yapı çalışmaları bittiğinde ise aynı anda 1 milyon öğrenci evlerinden dersleri canlı olarak takip edebilecek. MEB'in alt yapı çalışmalarını ne zaman bitireceği ise merak konusu oldu. MEB hazırlıkların Eylül ayına kadar devam edeceğini hemen sonrasında okulların açılarak, bu modelle verimli bir şekilde ders izlenebileceğini açıkladı.