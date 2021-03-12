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Cumartesi Pazar eczaneler kaça kadar açık? İşte hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri

12.03.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Cumartesi Pazar eczaneler kaça kadar açık? İşte hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında illerin risk düzeyine göre sokağa çıkma yasakları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı koronavirüs genelgesi ile veteriner klinikleri, hayvan hastaneleri ve eczaneler gibi çeşitli kurumların çalışma saatleri de belli oldu. İşte hafta sonu eczanelerin açılış saatleri...

Pandemi sürecinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları devam ederken eczanelerin çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması orta riskli ve düşük riskli illerde tamamıyle kalkarken, yüksek riskli ve çok yüksek riskli illerde Pazar günü devam ediyor.

CUMARTESİ PAZAR ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonuları eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile bu kurumlarda çalışanlar kısıtlamadan muaf tutulacak. İstanbul Eczacı Odası’ndan hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışmaları ile ilgili duyurusu aşağıdaki gibidir.

"Değerli meslektaşlarımız;
27-28 Şubat 2021 tarihlerinde İstanbul'daki eczanelerimizin çalışma düzeni aşağıdaki şekilde planlanmıştır.

27 Şubat 2021 Cumartesi günü mevcut nöbetçi eczane sayısı 3 kat (ihtiyaç duyulan bölgelerde 5 kat) arttırılarak nöbet sistemi ile hizmet verilecektir. İlave edilen nöbetçi eczaneler saat 19:00'a kadar çalışacaktır. 28 Şubat 2021 Pazar günü ise mevcut nöbetçi eczane sistemi ile hizmet verilecektir."

ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara'da nöbetçi eczaneler iş günlerinde 09:00-19:00 saatleri arasında, Pazar günleri ve resmi tatillerde ise 24 saat hizmet vermeye devam edecektir.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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