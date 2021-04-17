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Cumartesi pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler kaça kadar açık?

17.04.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını döneminde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde; hafta sonu cumartesi günü birçok kurum ve kuruluş hizmet veremiyor. Normal şartlarda cumartesi günü açık olan eczaneler, pazar günü nöbetçi sistemi ile çalışıyordu.

Cumartesi pazar günü eczaneler açık mı? Hafta sonu eczaneler kaça kadar açık?

Türkiye’de uygulanan koronavirüs kısıtlamaları kapsamında cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Özellikle Ramazan ayında alınan kısmi kapanma kararı ile tüm işletmeler 17:30’da kapanıyor.

ECZANELER CUMARTESİ AÇIK MI?

İstanbul Eczacı Odası tarafından geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." ifadeleri paylaşılmıştı.

Eczaneler pazar günleri de nöbetçi sistemi ile çalışıyor. Nöbetçi Eczaneleri internetten sorgulayabilir aynı anda bölgenize en yakın eczaneye giderek de öğrenebilirsiniz.

Kısmi kapanma döneminde hafta içi 19:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu saatlerde

Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalar da nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.


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