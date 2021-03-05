Cumartesi ve pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Ankara’da hafta içi 08:30’da kapılarını açan eczaneler, cumartesi de 09:30’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Akşam kapanış saatleri de 19:00 olarak belirlendi. Öte yandan İstanbul’da eczaneler pazar ve resmî tatil günlerinde nöbetçi olarak açık olacak.

ECZANELER CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?



Ankara'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Başkentteki eczaneler, hafta İçi 08.30 - 19.00, cumartesi de 09.30 - 19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Ankara Eczacıları Odası tarafından yapılan yaptığı yazılı açıklamayla şehir genelindeki eczanelerin çalışma saatlerinde kontrollü normalleşme süreciyle beraber değişikliği gidildiği belirtildi. Odadan yapılan yazılı açıklamada, “2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri 81 ilde normale döndürülmüş olurken, valilikler tarafından gerek görülmesi durumunda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.” maddesine istinaden kontrollü normalleşme süreci dâhilinde 2 Mart 2021 itibarıyla Ankara’da hizmet veren eczane mesai saatleri Hafta İçi 08.30 - 19.00 , Cumartesi 09.30 - 19.00 olarak düzenlendi. Kırıkkale ili ve ilçeleri ise salgın öncesindeki mesai saatlerini uygulayacaktır” ifadeleri paylaşıldı.