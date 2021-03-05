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Cumartesi ve pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri

05.03.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Cumartesi ve pazar eczaneler açık mı? Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Koronavirüs salgınında yeni döneme girilen Türkiye’de İstanbul ve Ankara’da eczanelerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri yeniden düzenlendi.

Ankara’da hafta içi 08:30’da kapılarını açan eczaneler, cumartesi de 09:30’dan itibaren hizmet vermeye başlayacak. Akşam kapanış saatleri de 19:00 olarak belirlendi. Öte yandan İstanbul’da eczaneler pazar ve resmî tatil günlerinde nöbetçi olarak açık olacak.

ECZANELER CUMARTESİ VE PAZAR AÇIK MI?

Ankara'da eczanelerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Başkentteki eczaneler, hafta İçi 08.30 - 19.00, cumartesi de 09.30 - 19.00 saatlerinde hizmet verecek.

Ankara Eczacıları Odası tarafından yapılan yaptığı yazılı açıklamayla şehir genelindeki eczanelerin çalışma saatlerinde kontrollü normalleşme süreciyle beraber değişikliği gidildiği belirtildi. Odadan yapılan yazılı açıklamada, “2021/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle kamudaki çalışma saatleri 81 ilde normale döndürülmüş olurken, valilikler tarafından gerek görülmesi durumunda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatleri tespit edilebilecektir.” maddesine istinaden kontrollü normalleşme süreci dâhilinde 2 Mart 2021 itibarıyla Ankara’da hizmet veren eczane mesai saatleri Hafta İçi 08.30 - 19.00 , Cumartesi 09.30 - 19.00 olarak düzenlendi. Kırıkkale ili ve ilçeleri ise salgın öncesindeki mesai saatlerini uygulayacaktır” ifadeleri paylaşıldı.

İSTANBUL’DA DA ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ

İstanbul'da da eczanelerin çalışma saatleri tekrardan belirlendi. Bundan böyle Pazar ve resmî tatil günlerinde nöbetçi eczaneler açık olacakken, bunların hâricinde kalan günlerde tüm eczaneler 09:00-19:00 saatlerinde hizmetlerini sürdürecek.

İstanbul Eczacılar Odası'ndan yapılan açıklamada "İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısının ardından 5 Aralık 2020’den itibaren uygulamaya başlanan cumartesi günleri nöbet sistemi son buldu. Pazar ve resmî tatil günlerinde nöbetçi eczaneler, bunların hâricinde kalan zamanlarda tüm eczaneler, 09:00-19:00 saatlerinde hizmet verecektir," ifadeleri paylaşıldı.

eczanee

Öte yandan İstanbul Valiliği de sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama yaptı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, Cuma saat 21.00­ ile Cumartesi 05.00 arasında ve Cumartesi saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 arasındadır" bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, "Cumartesi 05.00­ ile 21.00 saatleri arasında kısıtlama yoktur" denildi.

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