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Cumartesi ve pazar günü AVM'ler açık mı? Anneler gününde AVM'ler açık mı?

07.05.2021 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Nisan günü yapılan Kabine Toplantısının ardından açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında bir “tam kapanma” gerçekleşeceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili olarak “tam kapanma” genelgesini 81 il valiliğine gönderdi. Neredeyse 1 senedir yasaklardan muaf tutulan AVM’ler bu sefer, hafta sonu yasaklarından muaf tutulmadı.

Cumartesi ve pazar günü AVM'ler açık mı? Anneler gününde AVM'ler açık mı?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede yer alan detaylara göre, 30 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında AVM’lerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Tam kapanma sonrası sokağa çıkma yasağından etkilenen AVM’lerin yeni çalışma saatleri ve günlerinin detayları haberimizde…

AVM’LER HAFTA SONU AÇIK MI?

Son Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan saat 19.00 ile 17 Mayıs saat 05.00 tarihleri arasında tam kapanma uygulanacağını açıkladı. Hafta içi ve hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma yasağında İçişleri Bakanlığı Genelgesinde muaf olarak belirtilen yerler ve kişiler hariç tüm işletmeler kapalı olacak.

Yayımlanan yeni İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesine göre, 29 Nisan saat 19.00'da başlayacak olan tam kapanma döneminde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm işyerleri faaliyetlerine ara verecek.

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Tam kapanma genelgesine göre AVM'lerde sadece marketler açık olacak. AVM içerisinde yer alan marketler ise pazar günü hariç olmak üzere haftanın 6 günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Buna göre bu sene 8 Mayıs tarihine denk gelen Anneler Günü'nde AVM'ler kapalı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı tam kapanma

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