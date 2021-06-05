Haziran ayı için alınan normalleşme kararlarının arasında, daha önceden yasak olan cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirildi. Haziran ayına ilişkin normalleşme kuralları açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar cumartesi ve pazar günü kafe, lokanta, restoranlara gidip gidemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki cumartesi ve pazar günü kafe, restoran ve lokantalar açık mı? Masaya servis yapılıyor mu? İşte ayrıntılar...

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR AÇIK MI? MASAYA SERVİS YAPILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre belirli şartlar altında yeme-içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi gününde masaya servis yapabileceği açıklandı. Aynı zamanda gel-al ve paket servisin de yapılacağı, 21.00-24.00 saatleri arasında ise yalnızca paket servisin yapılacağı genelgede yer aldı.

Kafe, restoran ve lokantalar hafta içi ve cumartesi 07.00-21.00 arasında açık olacak ve masaya servis yapabilecek. Tüm gün sokağa çıkmanın yasak olduğu pazar günü ise kafe, restoran ve lokantalar 07.00-24.00 saatleri arasında çalışabilecek ve yalnızca paket servis yapılabilecek.