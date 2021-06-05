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Cumartesi ve pazar günü kafe, restoran ve lokantalar açık mı? Masaya servis yapılıyor mu?

05.06.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu cumartesi ve pazar günü kafe, restoran ve lokantaların açık olup olmadığı merak konusu oldu. Haziran ayında uygulanacak yeni kurallar açıklandı. Peki cumartesi ve pazar günü kafe, restoran ve lokantalar açık mı? Masaya servis yapılıyor mu? İşte detaylar...

Cumartesi ve pazar günü kafe, restoran ve lokantalar açık mı? Masaya servis yapılıyor mu?

Haziran ayı için alınan normalleşme kararlarının arasında, daha önceden yasak olan cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirildi. Haziran ayına ilişkin normalleşme kuralları açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar cumartesi ve pazar günü kafe, lokanta, restoranlara gidip gidemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki cumartesi ve pazar günü kafe, restoran ve lokantalar açık mı? Masaya servis yapılıyor mu? İşte ayrıntılar...

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ KAFE, RESTORAN VE LOKANTALAR AÇIK MI? MASAYA SERVİS YAPILIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi" konulu genelgeyi yayımladı. Genelgeye göre belirli şartlar altında yeme-içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi) pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi gününde masaya servis yapabileceği açıklandı. Aynı zamanda gel-al ve paket servisin de yapılacağı, 21.00-24.00 saatleri arasında ise yalnızca paket servisin yapılacağı genelgede yer aldı.

Kafe, restoran ve lokantalar hafta içi ve cumartesi 07.00-21.00 arasında açık olacak ve masaya servis yapabilecek. Tüm gün sokağa çıkmanın yasak olduğu pazar günü ise kafe, restoran ve lokantalar 07.00-24.00 saatleri arasında çalışabilecek ve yalnızca paket servis yapılabilecek.

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde uyulması gerek kurallar belirtildi. Bu kurallar; sosyal mesafe açısından masalar arasında her yönden iki metre bulunması, yan yana sandalyeler arasında 60 cm olması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi olarak belirlendi.

Cumartesi ve pazar günü kafe, restoran ve lokantalar açık mı? Masaya servis yapılıyor mu?

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

Haziran ayında pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günü 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Pazar günleri ise sokağa çıkmak tüm gün yasak olacak. Pazar günkü yasak cumartesi günü 22.00'de başlayıp pazartesi günü 05.00'te sona erecek.


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