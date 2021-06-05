Cumartesi ve pazar marketler açık mı? 5 Haziran Cumartesi marketler kaça kadar açık?

Koronovirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında tam kapanma sürecinde Pazar günleri büyük marketlerden alışveriş yapılamıyordu. Kademeli normalleşmeyle birlikte Cumartesi ve Pazar günü marketlerden alışveriş yapılıp yapılamayacağı belli oldu. 5 Haziran Cumartesi günü marketlerin akıbetini haberimizden öğrenebilirsiniz.
Tam kapanmanın ardından, kademeli normalleşme 1 Haziran itibarıyla başladı. Hafta içi akşam 21.00’dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı, 22.00’a çekildi. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam ettiği açıklandı. Cumartesi ve Pazar günü ise marketlerden kaçtan kaça kadar alışveriş yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre hafta içi 22.00’a kadar sokağa çıkmanın serbest olduğu günlerde marketler 09.00’da açılıp, 21.00’a kadar faaliyet gösterebilecek.
Sokağa çıkma yasağı olan Pazar günü ise marketler 10.00’dan 17.00’a kadar açık olacak. Vatandaşlar bu saatler arasında market, bakkal, manav gibi yerlerden alışverişlerini yapabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından 1 Haziran itibarıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Hafta içi olduğu gibi Cumartesi günü de 22.00’a kadar sokağa çıkmak serbest olacak. Cumartesi 22.00’dan pazartesi günü saat 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı sürecek.
5 Haziran Cumartesi günü ise marketler hafta içinde olduğu gibi saat 09.00’dan 21.00’a kadar açık olacak. Bu saat dilimi içerisinde Cumartesi günü alışverişinizi yapabilirsiniz.
Pandemi döneminde online marketlere talep daha da arttı. Hem marketlere giderek korona riskinden korunmak isteyenler hem de sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu saatlerde alışveriş yapmak isteyenler online marketleri tercih ediyor. Hafta içi ve Cumartesi günü 21.00’a kadar marketler faaliyet gösterirken, Pazar günü 17.00’a kadar faaliyet gösterecek.
Alışverişini online gerçekleştirmek isteyenler ise hafta içi ve hafta sonu 07.00’dan gece 00.00’a kadar alışveriş yapabilecek.