Cumartesi ve pazar marketler açık mı? 5 Haziran Cumartesi marketler kaça kadar açık?

Koronovirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında tam kapanma sürecinde Pazar günleri büyük marketlerden alışveriş yapılamıyordu. Kademeli normalleşmeyle birlikte Cumartesi ve Pazar günü marketlerden alışveriş yapılıp yapılamayacağı belli oldu. 5 Haziran Cumartesi günü marketlerin akıbetini haberimizden öğrenebilirsiniz.

CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

Tam kapanmanın ardından, kademeli normalleşme 1 Haziran itibarıyla başladı. Hafta içi akşam 21.00’dan itibaren başlayan sokağa çıkma yasağı, 22.00’a çekildi. Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, Pazar günü sokağa çıkma yasağının devam ettiği açıklandı. Cumartesi ve Pazar günü ise marketlerden kaçtan kaça kadar alışveriş yapılacağı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre hafta içi 22.00’a kadar sokağa çıkmanın serbest olduğu günlerde marketler 09.00’da açılıp, 21.00’a kadar faaliyet gösterebilecek.

Sokağa çıkma yasağı olan Pazar günü ise marketler 10.00’dan 17.00’a kadar açık olacak. Vatandaşlar bu saatler arasında market, bakkal, manav gibi yerlerden alışverişlerini yapabilecek.