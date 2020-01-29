HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumayeri'nde TOKİ heyecanı

Cumayeri'nde TOKİ heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 16:13 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 127 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Cumayeri ilçesinde, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan 127 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri çıkarak ev sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı.
TOKİ tarafından Cumayeri Çevrik Mahallesi’nde 95’i 2+1, 32’si ise 3+1 olmak üzere 127 konut yapıldı. Yüzde 80-85 oranında bitirilen konutların sahiplerini belirlemek amacıyla Cumayeri Belediyesi’nin konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kuraya katılan vatandaşlar heyecanlarını saklayamazken, kurada ismi çıkanlar büyük sevinç yaşadı.
Ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan Sinan Albayrak, "Uzun yıllardır herkes ev alma hayali kurar. TOKİ’nin de Cumayeri’nde böyle konut yapması iyi oldu" dedi.
Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ise ihtiyaç duyulması halinde TOKİ’nin ilçeye ikinci etap konut yapabileceğini belirterek, "Çevrik Mahallesi’nde 127 konut TOKİ tarafından yapılmış durumda. Bunlar yüzde 80-85 seviyesine kadar geldi. Çevre düzenlemeleri yapıldı. Ufak bazı eksiklikleri var. Zannediyorum 1,5- 2 ay içerisinde yapılacak. Tekrar ihtiyaç olursa TOKİ ile birlikte ikinci etap başlayabiliriz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Gelen talepleri birlikte değerlendirip karar vereceğiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Duygu moduna göre Whatsapp durumlarıDuygu moduna göre Whatsapp durumları
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Yeni görüntüler ortaya çıktıYeni görüntüler ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı jandarmayı harekete geçirdi

'Suriye'den Türkiye'ye füze atıldı' ihbarı! Ekipler alarma geçti

Son dakika! Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem

Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.