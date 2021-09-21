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Cumbre Vieja yanardağından ürperten kareler! Lavlar evleri yuttu: Cehennem sahnesi gibi

21.09.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyeti devam etti. Aktif hale gelen yanardağ etrafındaki yerleşim birimlerinde 5 bin kişi tahliye edildi. 100 evin yıkılmasına neden olan lavların evin bahçesine kadar girmesi, başka bir evin ise kapısının önüne kadar gelmesi ürkütücü görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu kareler kullanıcılar tarafından filmlerdeki cehennem sahnelerine benzetildi.

Kanarya Adaları La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja yanardağının faaliyete geçmesi 500 turistin bölgeden kaçmasına, 100 evin de yıkılmasına neden oldu.

Patlamanın iki ay sürebileceği öne sürülürken, lavlar Cumbre Vieja milli parkında bir evi yuttu.

Hızlı bir şekilde yerleşim bölgesine ilerleyen lavlar bir evin bahçesine kadar girdi, başka bir evin ise kapısına kadar dayandı. Patlama kilometrelerce öteden görülürken tüyler ürperten bu anlar kullanıcıların sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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100 EV YIKILDI

La Palma konsey başkanı Mariano Hernandez, Cadena Ser'e lav akışının şu ana kadar yaklaşık 100 evi yıktığını söyledi. Kanarya Adaları bölge başkanı Angel Victor Torres de yaptığı açıklamada, yerel yetkililerin El Paso ve Los Llanos de Aridane de dahil olmak üzere dört köyden yaklaşık 5.000 kişiyi tahliye ettiğini söyledi.

LAVLAR KÖYE ULAŞTI

Belediye Başkanı Sergio Rodriguez de, erimiş lavlar nedeniyle yüzlerce evin risk altında olduğunu Los Llanos de Aridane köyüne yayıldığını söyledi. Rodriguez verdiği demeçte "Lav yolunda hiçbir şey kalmadı'' dedi.

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Yıkımı görüntüleyen ada sakini, ''Lavlar o evlere doğru gidiyor ve onları yiyecek. Şu anda lavın geçtiği bu yolun altındaki bölgedeki tüm mülkler yok olacak" diyerek endişesini dile getirdi.

ÖLÜM YOK AMA PATLAMA AYLARCA SÜREBİLİR

İtfaiyeciler lavları durdurmak için umutsuz bir girişimde bulunurken, şu ana kadar hiçbir ölüm bildirilmedi ancak uzmanlar patlamanın haftalar hatta aylarca sürebileceğini kaydetti.

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