Cumharbaşkın Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’nin tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşadığını belirterek, "Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimler öncesinde Malatya’da gerçekleştirdiği mitingde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun HDP ile ilgili söylemlerine sert tepki gösterdi. Millet İttifakı’ndaki CHP’nin ortaklarına da dikkat çeken Erdoğan, "Bizim siyasi anlayışımız belli. Bizde millete efendilik yoktur, hizmetkarlık vardır. Bizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır. Zaferlerimiz büyüdükçe tevazumuz da büyüdü. Son zamanlarda bölücü terör örgütünün birlikte olduğu CHP, sözde İYİ Parti, Saadet. Dörtlü çete. Bunlara 31 Mart’ta sandıklarda bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız" dedi. "Seçimi önemsizleştirmeye çalışıyor"

Erdoğan 31 Mart Yerel Seçimlerini zaferle tamamlanacağına inandığını vurgulayarak, muhalefetin yerel seçimleri önemsizleştirmeye çalıştığını kaydetti. Erdoğan, "31 Mart seçimlerini de suhuletle geride bırakmamız gerekiyor. Daha öncekiler gibi 31 Mart’ı da zaferle neticelendirmemiz gerekiyor. Yine güçlü ve tarihi bir destek bekliyoruz. Sandıklara gözünüz gibi bakmanız gerekiyor. Ülkemize rekor oranlarda yine bir demokrasi şöleni yaşatacağız, buna inanıyorum. Muhalefet ısrarla 31 Mart seçimlerini önemsizleştirmeye çalışıyor. Sıradan basit, olağan bir yerel seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ülkemizin yüz yüze bulunduğu tehdit ve tehlikelerden asla bahsetmiyorlar. Ne terör gibi dertleri, ne Irak gibi gündemleri, ne güvenli bölge gibi planları,ne de Suriye’de kalıcı barışa dair teklifleri var. Suriye’nin kuzeyindeki terör koridoru ile nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir dair geliştirmiyorlar. Bölücü terör örgütüne giden tırlar dolusu silahları hiç konuşmuyorlar, ağızlarına dahi almıyorlar. Karadeniz’de ne olduğundan Ege’de, Akdeniz’de hangi güç mücadelenin yaşandığından haberleri bile yok" şeklinde konuştu.

Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları

Kılıçdaroğlu’nun Akdeniz’de doğalgaz arayan Türk gemileri ile ilgili söylemlerini de eleştiren Erdoğan, "Bırakın haberdar olmayı, bırakın destek vermeyi, çoğu zaman menfaatlerimizi korumak adına attığımız stratejik adımlardan bile rahatsız oluyorlar. Türkiye tarihinde ilk kez kendi gemilerimiz ile doğu Akdeniz’de doğalgaz arıyoruz, CHP’liler bunu bile dillerine doluyorlar. Ülkemiz Rumlara, bölgedeki diğer güçlere rağmen böyle kritik bir hamle gerçekleştiriyor, CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp, Yunan gazetelerine manşet oluyor" diye konuştu. CHP’ye koçbaşı benzetmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’nin cehaletle gaflet, gaflet ile ihanet arasındaki çizgide savrulduğunu da kaydederek, koçbaşı benzetmesinde bulundu. Erdoğan, "Cehaletle gaflet, gaflet ile ihanet arasında çok ince bir çizgi vardır. Bu inci çizgiyi kaçırdığınız an birden kendinizi ihanet çukurunda bulursunuz. O hassas ayrımı önemsemediğiniz zaman birden Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürerken bulursunuz. Milli hassasiyetleri bir tarafa bırakırsanız, oradan oraya savrulmaktan kurtulamazsınız. Maalesef CHP’nin yaptığı bugün budur. CHP cehaletle gaflet, gaflet ile ihanet arasında gidip gelmektedir. Biz CHP’nin kendisine çeki düzen vermesine bekledikçe Genel Başkanından milletvekillerine kadar CHP’liler çok daha büyük savrulmalar yaşıyor. Çok daha vahim hatalar işliyorlar. Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları tarafından kullanılan bir koçbaşına dönmüştür. Bugün CHP, Türktiye’ye yönelik husumet besleyenlerin istedikleri gibi yönlendirdiği parmaklarında oynattıkları bir aparata düşmüştür. Bugün CHP tarihinin en büyük kimlik bunalımını yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.