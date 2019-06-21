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Cumhubaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, ‘Donanma Komutanlığı Davası’ndaki kararı değerlendirdi:

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 13:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’deki Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere yönelik 35 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakkında verilen kararları değerlendiren Cumhubaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, “Yargılamaya katkı sunmaya çalıştık, ancak sayın mahkemenin bu kararını saygı ile karşılamakla beraber katılmadığımız yönleri itibariyle istinafa gideceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016 gecesi başlattığı darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 6’sı tutuklu, 13’ü firari 35 sanığın yargılandığı davada Kocaeli 5.

Cumhubaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, ‘Donanma Komutanlığı Davası’ndaki kararı değerlendirdi:

Kocaeli’deki Donanma Komutanlığında 15 Temmuz gecesi yaşanan faaliyetlere yönelik 35 sanığın yargılandığı davada sanıklar hakkında verilen kararları değerlendiren Cumhubaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, “Yargılamaya katkı sunmaya çalıştık, ancak sayın mahkemenin bu kararını saygı ile karşılamakla beraber katılmadığımız yönleri itibariyle istinafa gideceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.
FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016 gecesi başlattığı darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 6’sı tutuklu, 13’ü firari 35 sanığın yargılandığı davada Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam etti. Söz alan diğer sanıkların da beraatlarını talep etmesinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma’nın “Cebir ve Şiddet Kullanarak Türki Cumhuriyetinin Ön Gördüğü Düzeni Ortadan Kaldırmak veya Bu Düzen yerine Başka Bir Düzen Getirme, Bu Düzen Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, “Terör Örgütüne Üye Olmak” ve “Hürriyeti Tehdit Etme” suçundan beraatine karar verilirken, “Örgüt Kurma, Yönetme ve örgüt Üyeliği” suçundan davada “Mahrem abi” olarak yargılanan Zabit Kişi ve Halil İbrahim Temel’in 13’er yıl 6’şar ay hapsine ve tutukluluk hallerinin devamına, firari darbeci amirallerin saklanmasına yardım etmek suçundan yargılanan üniversite öğrencisi İclal Altın’ın 1 yıl 8 ay hapis cezası ile yargılanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Ali İhsan Gürler, Hacı Darıcı, Ömer Faruk Gülbahçe isimli sanıkların “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyelerine karar verilirken, Hasan Tuncay ve Bahadır Gündoğdu isimli sanıklara “Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Duruşmada yargılanan 6 sanığın ise atılı tüm suçlardan beraatına karar verildi. Öte yandan, mahkemede 13 firari ve tutuksuz yargılanan 7 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

“Kararın katılmadığımız yönleri nedeniyle istinafa gideceğimizi ifade etmek istiyorum”
Duruşma sonrasında mahkeme heyeti tarafından verilen kararı değerlendiren Cumhubaşkanlığı Avukatı Halit Çokan, “Sayın mahkemeye bugün uzun yargılama neticesinde ortaya çıkan vicdani kanısını açıkladı. Deniz Hava Üs Komutanı olan Cengiz Topel Deniz Hava Üs Komutanı olan sanık Tezcan Kızılelma yıl ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Diğer sanıklara da muhtelif oranlarda ceza tayin etti. Tayin ettiği bu cezalar ve bazı sanıklar bakımından da Beraat kararı verdi ceza verilmesine yer olmadığına dair vermiş olduğu bir karar var. Dolayısıyla sayın mahkeme bugün bütün bu süreç neticesinde ortaya çıkan vicdani kanısına açıklamış oldu. Biz bu süreç içerisinde mahkemeye dikkatle takip ettik. Yargılamaya katkı sunmaya çalıştık, ancak sayın mahkemenin bu kararını saygı ile karşılamakla beraber katılmadığımız yönleri itibariyle istinafa gideceğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü bize göre darbe teşebbüsüne direkt ve fiili olarak iştirak eden kimi sanıklar beraat etmiş durumdalar sayın mahkemenin kanaatinin aksine bir kanaati taşıyoruz dolayısıyla bir üst mahkemeye gideceğimizi ifade etmek istiyorum. Demokratik hayatımız için çok önemli bir karar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

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