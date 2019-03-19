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Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2019 19:33 | Son Güncelleme

MERSİN'de hayırsever işadamı Cumhur Alp tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete girdi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de hayırsever işadamı Cumhur Alp tarafından yaptırılarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne devredilen Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin sağlıkta birçok Avrupa ülkesinden daha iyi konumda olduğunu söyledi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki merkezin açılışına Elvan'ın yanı sıra, Vali Ali İhsan Su, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı, hayırsever Cumhur Alp, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkiye'nin sağlık alanında önemli atılımlara imza attığını dile getiren Lütfi Elvan, "Türkiye sağlıkta çok önemli bir gelişme sağladı. Şu anda sağlıkta birçok gelişmiş ülkeden hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha iyi konumdayız. Sadece teknik altyapı itibari ile değil, hekim kalitesi, hekim niteliği açısından da son derece iyi bir düzeydeyiz. Özellikle son yıllarda Türkiyemize ve ülkemizdeki hastanelere Avrupa başta olmak üzere birçok gelişmiş ülkeden çok sayıda hasta geliyor va bu her geçen gün artıyor" dedi.
Konuşmanın ardından ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

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Cumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete girdiCumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete girdiCumhur Alp Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi hizmete girdi

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