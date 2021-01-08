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Cumhur İttifak'ı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

08.01.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifak'ı genişliyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyareti ile ilgili olarak "Sayın Asiltürk, geçmişte beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdü. Bu ziyaretim hem bir nezaket hem de ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur, geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken, terörle mücadelede her türlü desteğin yanımızda olması lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Bu görüşme 'Cumhur İttifak'ı genişliyor mu?' sorusunu da akıllara getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme zaten mutat. Zaman zaman sayın Bahçeli'nin bizi ziyaretleri oluyor zaman zaman benim ziyaretlerim oluyor. Ülkemizin gerek dünyadaki ikili ilişkileri, bölgedeki faaliyetler, terörle müdadele, bunları görüşüyoruz. Kendileri de kabinemize, şu anda hükümetimizin çalışmalarına yönelik sürekli başarı temennilerini söylüyor. Bundan sonra da neler yapabiliriz, bu konuda Cumhur İttifakı'nın güçlenerek devamı için birliğimizi sürekli teyit ediyoruz.

CUMHUR İTTİFAK'I GENİŞLİYOR MU?

Sayın Asiltürk, geçmişte beraber olduğumuz, benim bir büyüğümdü. Bu ziyaretim hem bir nezaket hem de ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur, geleceğe yönelik biz bir terörle mücadele verirken, terörle mücadelede her türlü desteğin yanımızda olması lazım. Biz bir yalnızlığı hissetmememiz lazım. Buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım.

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