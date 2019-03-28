"Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi kuruldu"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bu vatanın, bu devletin bu bayrağın, bu ezanın birliği, beraberliği için kuruldu." dedi.

Iğdır'daki Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen salon toplantısında partililere hitap eden Kurum, AK Parti hükümeti olarak Iğdır'a bu güne kadar 6 milyar lira yatırım yaptıklarını söyledi.

Bakanlık olarak da yaptıkları yatırımın 1 milyar 100 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Biz bu güne kadar 50'nin üzerinde şehrimize ziyaretlerde bulunduk. Bu yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu manifesto çerçevesinde şehrin altyapısından üstyapısına, millet bahçelerine kadar bir çok projeyi yerinde görmek üzere illerimize gittik ve bu gün de Iğdır'dayız. Iğdır'la ilgili bir çok projeyi valimizle konuştuk ve belli kararlar aldık. Bu kararları da inşallah 1 Nisan sabahı İsa Yaşar Tezel başkanla yapmak üzere gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız."