"Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi sokakta kurulmuştur"

Emeği kutsal gören bir inanışın mensupları olarak, hak mücadelesini de kutsal görüyoruz.

Varank, Hak-İş'in emek mücadelesinde en ön safta yer aldığını aktararak "Biz şuna inanıyoruz, örgütlü toplum güçlü toplumdur.

Türkiye'nin büyümesi ve milletin refahının yükseltilmesi mücadelesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emekçilerle birlikte sürdürdüklerini aktaran Varank, Hak-İş'in 43 yıldır yaptığı işlerle Türkiye'nin en güçlü sendikal mücadelesini veren konfederasyonların başında geldiğini belirtti.

Hak-İş Konfederasyonu tarafından Aydın Kültür Merkezi'nde düzenlenen temsilciler toplantısına katılan Bakan Varank, alın teri dökerek helal rızık mücadelesi yürüten tüm işçi ve emekçilere şükranlarını sundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin açık bir işgal girişimiyle karşılaştığı 15 Temmuz gecesi sokakta kurulmuş bir ittifak olduğunu belirterek, "Türkiye'nin varlığını, bağımsızlığını, birliğini, bütünlüğünü savunan bir ittifaktır." dedi.

O yüzden biz Hak-İş başta olmak üzere Türkiye'de sendikal çalışmaların güçlenmesinden gurur duyuyoruz.

Hamdolsun, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'de örgütlenmenin önünü açan, darbe yasalarını rafa kaldırıp sendikacılığı güçlendiren yine bizler olduk." dedi.

"Her daim işçimizin, emekçimizin yanında yer aldık." diyen Varank, şöyle devam etti:

"Onların şartlarını iyileştirmenin, haklarını korumanın gayreti içinde olduk.

17 yılda Türkiye'yi 3 buçuk kat büyütürken, bu büyümeden emekçilerimizin de hak ettiği payı almaları için hassasiyet gözettik. Hak-İş'in kıymetli mensupları, bizim bu duruşumuzu gayet iyi bilir.

İşte geçtiğimiz sene, çalışma hayatında Türkiye tarihinin en geniş kapsamlı reformunu yine biz gerçekleştirdik.

Bir milyona yakın emekçimizi, taşeron sisteminden kurtardık, kamu şemsiyesi altına aldık.

Yıllarca işçinin emekçinin yanında olduklarını söyleyen sözüm ona halkçı parti, daha kendi belediyelerindeki işçilere haklarını veremezken, biz slogan değil iş ürettik ve taşeron işçisi kardeşlerimizin haklarını onlara teslim ettik hamdolsun.