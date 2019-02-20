"Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da kuruldu"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, "Biz güvenlik açısından, ülkenin bekası açısından kim yanımızdaysa onunla siyaset yaparız." dedi.

Yıldırım, partisinin Çankırı İl Başkanlığınca Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, MHP'nin kurulduğu günden bu zamana izlediği bir siyaset olduğunu söyledi.

Yapılan siyasetin "güvenlikçi siyaset" olduğunu belirten Yıldırım, "Yani popülist ve benzeri siyaseti MHP hiç uygulamamıştır. Çünkü MHP ülke güvenliğini hep öne çekmiş ve izlediği bütün siyasetlerde ülke güvenliğini önde tutmuştur." dedi.

Yapılan siyasette MHP'nin farklı eleştirilere maruz kaldığını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Geçmişi unutmayacaksınız. Eğer dünü unutursanız yarını hazırlayamazsınız. Şimdi bir moda var, on yıl önce ve sonra diye. Siyasette de MHP’nin on yıl önce dünya görüşü, ahiret görüşü, dünyaya ve Türkiye'ye bakışı, dışarıya ve içeriye bakışında bir değişiklik var mı? Dün bizim tavrımız neyse bugün bu. MHP'de değişen bir şey yok, biz aynı yerdeyiz."