"Cumhur İttifakı 31 Mart'tan sonra da yaşayacak, yaşatılacaktır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "31 Mart'tan sonra, sonuçlar ne olursa olsun, siyasi tablo neyi gösterirse göstersin, Cumhur İttifakı yaşayacak, yaşatılacaktır. Kararımız budur. Azmimiz budur. Amacımız budur." dedi.

Bahçeli, partisince Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde kararını verdiğini söyledi.

Türkiye'yi hiçbir gücün yıkamayacağını belirten Bahçeli, "Türk milletini yenemeyecekler, Türk vatanını bölemeyecekler. Güvence, Kastamonu'dur. Güç, büyük Türk milletidir. Biz yıllar evvel, horon kadar Karadeniz, zeybek kadar Ege'yiz, karşılama kadar Trakyalı, halay kadar, bar kadar, semah kadar Doğu'yuz, Güneydoğu'yuz Anadolu'yuz demiştik. Çok şükür ki mesajımız yerine ulaştı. Çok şükür bu çağrımız cevap buldu. Çok şükür Cumhur İttifakı Türkiye oldu, Türk milletini her değeri, her özeli, her güzelliğiyle kavradı, kucakladı." şeklinde konuştu.

- "Cumhur İttifakı'nı görmek isteyen Türk milletine baksın"