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Cumhur İttifakı adayı kim oldu? Resmi olarak açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan aday oldu mu?

09.06.2022 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim maratonu yaklaşırken en çok tartışılan ve merak edilen konulardan biri adaylık süreci oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı merak edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk kez konuyla ilgili açıklamada bulundu. Böylece Cumhur İttifakı adayı resmi olarak belli olmuş oldu. Peki Cumhur İttifakı adayı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan aday oldu mu? İşte ayrıntılar...

Cumhur İttifakı adayı kim oldu? Resmi olarak açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan aday oldu mu?

İzmir'de Gaziemir Fuar Alanı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez resmi olarak adaylık konusunda konuştu. Kılıçdaroğlu'na yönelik sert tepki veren Erdoğan, ayrıca "Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım" açıklamasında bulundu. Peki Cumhur İttifakı adayı kim oldu?

CUMHUR İTTİFAKI ADAYI KİM OLDU?

Erdoğan Kılıçdaroğlu'na seslendi ve adaylık konusuyla ilgili ilk kez resmi olarka açıklama yaptı. "Adaylık meselesini daha fazla geçiştiremezsin" ifadesini kullanan Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran ayının ortasında yapılacağını duyurdu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI TAYYİP ERDOĞAN"

"Habire 'Cumhur ittifakının adayı belli olsun' diyorsun" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan. Biliyorum ki aday olmak, karşıma çıkmak için can atıyorsun" şeklinde konuştu.

Erdoğan, ayrıca İzmir'de yaptığı açıklamalarda "Maalesef bu şehir bir süredir kendini temsil edenler bakımından talihsizlikler yaşıyor. İzmir'in CHP'nin de başında olan bir milletvekili vardı. Bu zat İzmir'in yolunu dahi bilmiyor. Bu şehrin milletvekili olmasına rağmen bizim kadar İzmir'e gidip gelmedi." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu için ise "Şahsımızla ve aile fertlerimizle ilgili sürekli yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz. Bu zat bazı şehirlerimize ayrı ülke diyecek, bazı şehirlerimizi başka bölgelerde sanacak kadar Türkiye'den de habersiz. Eline ne tutuşturulursa belge diye kürsüde sallayan bu zatın ne seçildiği şehirlere ne de millete hiçbir hayrı dokunmadı. Devletteki tek müktesebatı genel müdürlüğünü yaptığı SSK'yı batırmaktan ibarettir." ifadelerini kullandı.


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