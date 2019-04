Cumhur İttifakı adayı, Kırklareli'de seçim sonuçlarına itiraz etti

Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı MHP'li Derya Bulut, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkı seçimi kazanmasının ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bulut, "Bizim itiraz ettiğimiz nokta oy pusulasında alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. 170 sandığın açılarak tekrar sayılmasını istiyoruz" dedi. Kesimoğlu ise sandıklar açılırsa farkın artacağını söyledi.

Kırklareli'de pazar günü yapılan yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı ve bağımsız başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, 17 bin 176, Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. 248 oy farkı ile seçimi kaybeden Bulut, bugün MHP ve Ak Parti teşkilatı ile birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giderek geçerli sayılacak oyların da geçersiz sayıldığını savunarak 170 sandığın tekrar sayılmasını için itirazda bulundu. Seçmenlerinin oy pusulularının dışına kendilerine verdikleri geçerli oyların da geçersiz sayıldığını öne süren Bulut, şunları söyledi:

"Gayri resmi sonuçlara göre 248 oy bağımsız adayımız bizim önümüzde. Ama biz özellikle, 31 Mart'ta saat 17.00'den sonra sandıklardan bize gelen tepkiler doğrultusunda hakkımızı aramaya karar verdik. Neydi o hak arama, hukuk arama olayı şu; şimdi bağımsız aday ile ilgili kanunda açık ve net bir şekilde gösteriliyor. Nereye mühür basılırsa geçerli olur. Nereye basılırsa geçersiz olur. Bize daha sandıklar açılmaya başlandığı ilk anda bu talepler iletildi. Bizim itiraz ettiğimiz nokta alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. Biz anında bu emsal kararı sosyal medya zerinden, telefonlarımızdan tüm sandık görevlilerimize ilettik. Onlara dedik ki; sandık başkanlarına bu kararı gösterin. Şimdi sandık başkanlarına gösterilen kararlar doğrultusunda bunları geçersiz diye kabul eden bazı sandık başkanlarımız oldu, ama maalesef yoğun bir şekilde 170 sandığın yoğunluğunda bu geçerli kabul edildi. O esnada sandık başkanlarının verdiği cevap şu, 'ilçe seçime ulaşamıyoruz' oldu. Biz de dedik ki ilçe seçme ulaşana kadar sayımı durdurun. Ulaştıktan sonra tekrar sayıma devam edin. Ama nedense bu kabul görmedi. Eğer kabul görseydi zaten muhtemelen bugün böyle bir süreci yaşamayacaktık. Kabul görmediği için. Artı bizim de çok ciddi tutanaklarımız var."

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞI NEYSE ONU GÖRMEK İSTİYORUZ '

Geçersiz sayılan oyların 170 sandık açılarak tek tek incelenmesini istediklerini söyleyen Bulut, "Şimdi tutanakları kabul edenler var. Onaylayan imzalayanlar var ama kabul etmeyenler var. Dolayısıyla çok ciddi muammalar var ortada. Bugün itibari ile Gümüşhane Kelkit ilçesinde buna benzer bir olay, oyları geçerli kabul edildi. Bizde ortaya koyduğumuz emeğimizin karşılığı neyse onu görmek istiyoruz. Artı tek bir oya talebimiz yok. Haksız artı tekbir oya talebimiz yok. Dönüyorsunuz yine binlerce bizi destekleyen vatandaşımız var. Aynı şekilde binlerce desteğini alan sayın bağımsız adayımız Kesimoğlu var. Bağımsız adayımızı destekleyen vatandaşlarımız da görecektir ki, empati yaparlarsa 248 oyla tam tersi bir sonuç çıksaydı büyük ihtimalle onlar da itiraz ederlerdi duruma. Çünkü neden bu kanunen bizim bir hakkımız. Biz de kanunen bu hak doğrultusunda müracaatlarımızı yaptık İlçe Seçim Kurulu'na. Bundan sonra artık İlçe Seçim Kurulu'muzun vereceği kararı hep beraber takipçisi olacağız, bekliyoruz. Ondan alacağımız her karar bizim başımızın üstünde, kanuna en ufak bir itirazınız olamaz. Bizim talebimiz 170 sandığın tekrar tek tek açılması, tek tek tüm oyların sayılması ve onun sonucunda da hiçbir vatandaşımızın oyunun heba olmaması. Hiçbir adayın da teşkilatlarında onu gönüldaşlarının da emeklilerinin, hayallerinin boşa gitmemesi, tek bir oy dahi olsa bile bu. Bunun mücadelesini ortaya koyduk. Şayet hukuk hayır oyları tekrar saymıyoruz derse başımızın üstünde. Saydı, orada tekrar bizim lehimize sonuç çıkmazsa başımızın üstüne ne yapacağız bize yakışan şu tüm vatandaşlarımıza yakışan şu kazanan adayımızı tebrik edip başarılar dileyeceğiz." dedi.

KESİMOĞLU: SANDIKLAR AÇILIRSA FARK ARTAR

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi 248 oy farkla kazandığını, sandıklar açılırsa farkın açılacağını iddia etti. Kesimoğlu, "Seçimlerde Kırklareli halkı iradesini ortaya koydu. Sonuçlar ortada, gelişmeler itibariyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bildiğiniz gibi bağımsız belediye başkanı olarak seçildim. Şimdi itirazlar olduğunu biliyorum. Elbette ki hak arayışı içinde olabilir hiç kimse emeklerini zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güveni oyların heba olmasını istemez, buna bende katılıyorum. Şimdi elimde yapılan seçimlerde ıslak imzalı 170 tane sandığa ilişkin tutanak var. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, hepsi burada örnekleri var. Her biri tek tek ıslak imzalı. Bu tutanaklar İlçe Seçim Kurulu'nda toplanarak sonuca göre 248 farkla, Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazanmış oluyorum. Şimdi görüyorum ki bu başarıyı hazmedemeyen güçler yargıyı iktidarın ve devletin gücüyle etkilemeye çalışıyor. Bunun doğru olmadığını sizin aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Halkın iradesi ortada. Yargı kararını vermiştir. Buna saygı duyulması gerekli "dedi.

'BENİM BİN 500 ÜZERİNDE İPTAL EDİLEN OYUM VAR'

Kesimoğlu, kendisinin de geçersiz sayılan bin 500 oyunun olduğunu ifade ederek, "Bütün sandıkların açılmasına ilişkin bir itiraz söz konusudur. Elbette ki itirazlarına saygı duyuyorum. Bu 248 oy farkının üzerinde daha fazla oy çıkacaktır. Yani fark açılacaktır. Çünkü ben biliyorum ki, karışıklıklar söz konusu. Bağımsız Türkiye Partisi'ni görmekte problemi olan seçmenlerimiz, 'bağımsız' kelimesini görüp bağımsız adaya oy verdiklerini sanarak tercihlerini o doğrultuda yaptılar, 1243 seçmen. Ben biliyorum ki benim bin 500'ün üzerinde iptal edilen oyum var. Geçersiz sayılan oyum var. Kaldı ki bunlar hepsi bağımsıza ayrılmış bölüme vurulmuş tercih mühürleridir. Hukuku da bir kenara bırakalım, bir adalet vardır. Yani orada tercih, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nadır. Bu hesapla yaklaşık 2 bin 500 şahsıma verilen oy geçersiz sayılmıştır." diye konuştu.