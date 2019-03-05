Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, kuracakları Online Eğitim Platformu ile ilçeyi bir eğitim üssü haline getireceklerini açıkladı.

Cumhur İttifakı Gölbaşı MHP Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, zaman ve mekan kısıtlılığından eğitim yapamayan Gölbaşılılara online eğitim müjdesi verdi. Şimşek, kuracakları Online Eğitim Platformu ile ilçeyi bir eğitim üssü haline getireceklerini açıkladı. Başkan adayı Şimşek, 31 Mart mahalli seçimlerini kazanmaları halinde uygulamaya sokacakları sosyal projelere bir yenisini daha ekledi ve Gölbaşı Belediyesi Online Eğitim Platformu sözü verdi.

Şimşek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;

“Eğitimin ve öğrenmenin yaşı yok. Ancak, gündelik yaşamdaki koşturmaca içinde insanlarımız, zaman ve mekan sorunu yaşıyorlar. Bu durumu göz önüne alarak zaman ve mekandan bağımsız olarak 7 gün 24 saat eğitime erişim imkanı sunacağımız Gölbaşı Belediyesi Online Eğitim Platformu’nu kuracağız. Gölbaşılı hemşehrilerimiz, sosyal ve mesleki gelişim eğitimlerine bir e-öğrenme yani uzaktan eğitim platformu üzerinden internet yoluyla ulaşabilecek. Bu şekilde farklı yaş gruplarından binlerce vatandaşımız, çok sayıda mesleki ve kişisel gelişim eğitimi de alabilecek.”

Başkan adayı Şimşek, eğitimlerin tüm müfredatının üniversite onaylı olacağına dikkat çekerek, “Müfredatlar, deneyimli akademisyenler tarafından hazırlanacak. Katılımcılar, bu eğitimlere, dilediği yer ve zamanda erişebilecek” diye konuştu.

