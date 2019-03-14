Cumhur İttifakı adayı Zeybekci, KADER üyeleriyle buluştu

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER) üyeleriyle bir araya geldi. Zeybekçi, derdinin İzmir olduğunu söyleyerek muasır medeniyetler yolculuğunda yarış dışında kalan İzmir’in 21’nci yüzyıla hazırlık trenini kaçırmak üzere olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, KADER üyeleriyle bir araya geldi. İzmir’in 30 ilçesinde 6 kadın başkan adayı, 115 kadın meclis üyesi adayı göstererek rakiplerini bu alanda katladıklarını söyleyen Zeybekci, kadınların her alanda güçlü şekilde yer alması ve temsil edilmesi gerektiğini belirtti. Bu konularda söze değil icraata bakılması gerektiğini ifade eden Zeybekci, “Bakanlığımız döneminde ihracatçı birlikleri başkanlarıyla yaptığımız toplantı sonrasında fotoğraf çekiminde, tek bir kadın üye var ve onun da arkada kaldığını, önünün kapandığını fark ettik. Bunun üzerine zorunluluk getirdik, en az 3 şehrin temsilcisinin kadın olması zorunluluğu getirdik. Bunun olabilmesi için de kadın üyeler yönetime girdi. Şu an sanayi odaları, ticaret odaları yönetimlerinde kadınlar var. İzmir Ticaret Borsasının Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de bunun en güzel örneklerinden” dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda İzmir’in yarış dışı kaldığını belirten Zeybekci, "21’inci yüzyılın ilk çeyreği biterken Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda yarış dışı kalmış İzmir var. Türkiye’deki ortalamanın çok üzerinde işsizlik, genç işsizlik, kadın işsizliği oranlarının bulunduğu bir şehrimiz var. Acaba çöplerin dağlara atılması, Üçkuyular İskelesi’nin yanından künklerden kanalizasyonun körfeze akıtılması, yağmur suları nedeniyle yağışlarda şehri kanalizasyon basması, 500 bin nüfusun olduğu Karabağlar’da tek tiyatro, konferans salonu bulunmaması, art arda çalınan korna sesleri, Türkiye’nin diğer şehirlerinde olmayan bu manzaralar İzmir’de kanıksandı mı acaba? Seviyor, sevmiyor, papatyalar açmak değil, bu şehri 21’inci yüzyıla hazırlamak gibi bir treni kaçırmak üzereyiz" diye konuştu.