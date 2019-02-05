Cumhur İttifakı adayları Türkeş’in kabrini ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Alparslan Türkeş’in kabrini ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ile Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayları ve İlçe Başkanları merhum Alparslan Türkeş’in kabrini ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

Özhaseki, Başkan Ercan ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayları ile MHP’nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in kabrine karanfil bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nı ziyaret eden Özhaseki’ye, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Cumhur İttifakı’nın Ankara’daki ilçe adayları da eşlik etti.

Cumhur İttifakı’nın adaylarına bakıldığında hepsinin kendi alanında uzmanlaşmış isimler olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Aday arkadaşlarımızla birlikte de beraberce yol almaya devam ediyoruz. İnşallah 25 ilçemizle birlikte hareket ederek Ankara’mıza da güzel hizmetler edeceğiz. Tek tek bakıldığında arkadaşlarımız hizmeti seven, bu millete fedakarlık duygusuyla, geleceğe taşıyacak olan arkadaşlarımız. Biz birlikte hareket edeceğiz, ilçe-büyükşehir ayrımı asla olmayacak. Kimse en ufak tartışma dahi önümüzdeki belediyecilik döneminde görmeyecek. Çünkü biz biliyoruz ki ilçe-büyükşehir çatışmasından oradaki vatandaş çok çekiyor. Bizler hoşgörü içerisinde bu birlikteliği devam ettireceğiz" dedi.

Özhaseki, kabir ve anıt ziyaretlerinin ardından AK Parti ve MHP il Başkanları, Belediye Başkan adayları, İlçe Belediye Başkanları ile AK Parti Ankara İl Yürütme Kurulu Üyeleri ile toplantıda bir araya geldi.



