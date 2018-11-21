"Cumhur İttifakı adına iyi sonuçlar ümit ediyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeye ilişkin, "Görüşmeden hem ülkemiz hem devletimiz hem de Cumhur İttifakı adına önemli ve iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yaralanan 2 işçiye Allah'tan acil şifa diledi.

Patlamanın sebebinin detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini belirten Destici, partisinin Zonguldak'ta hafta sonu düzenleyeceği il kongresine katılacağını ve maden ocağını ziyaret edeceğini bildirdi.

Destici, bir soru üzerine, Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmeyi değerlendirdi.

Cumhur İttifakı'na yerel seçimlerde de devam edilmesi gerektiğini önceki konuşmalarında söylediğini aktaran Destici, "Bu davetin bugün sonuç bulmuş olmasını olumlu ve değerli buluyoruz. Bugünkü görüşmeden hem ülkemiz hem devletimiz hem de Cumhur İttifakı adına önemli ve iyi sonuçların çıkacağını ümit ediyorum. Şimdiden bu görüşme hayırlı olsun." diye konuştu.