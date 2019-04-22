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Cumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, göreve yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etti.

Cumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklaması

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, göreve yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etti. İki başkan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınarken, MHP İzmir İl Başkanı Şahin, "Çirkin bir saldırı fakat biz 100 PKK’lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi ve 6 yaralarımızı unuttuk; başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa failler onlardır diye düşünüyoruz" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve başkan yardımcıları, göreve yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etti. Ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dün yapılan saldırı hakkında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Saldırı bir şehit cenazesinde oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsü ile mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecek. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sorumlularla ilgili yasal işlemler yapılmaktadır ve yapılacaktır" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum. Çirkin bir saldırı. Ve fakat saldırı, sınırımıza 100 PKK’lının saldırısıyla 4 askerimizin şehit olması törenlerinde oldu. Dolayısıyla biz 100 PKK’lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi ve 6 yaralarımızı unuttuk; başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa failler onlardır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"İttifak müthiş bir performans gösterdi"
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ayrıca, “Cumhur İttifakı son seçimde müthiş bir performans gösterdi. Özellikle uyum açısından. Bakış açısına göre seçim sonuçları tartışılır ama uyum açısından bir ve beraber açısından çok güzel bir süreç geçirdik. Cumhur İttifakı, bu ülkenin bekası için kurulmuş, pazara kadar değil mezara kadar devam edecek bir ittifaktır. İzmir için bundan sonra ittifakın ortakları olarak hep birlikte çalışacağız. Politika üreteceğiz. İttifak olarak beş belediyemiz var. İzmir’e Cumhur İttifakı’nın belediyecilik anlayışını göstereceğiz. Sadece Cumhur İttifakı belediyeleri değil, diğer belediyelerin projelerine de desteklerimizi sunacağız” ifadelerine yer verdi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, “Kerem Ali Sürekli’nin iyi işler yapacağına eminiz. İttifak ortağı olarak destekçisi olacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Cumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklaması

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