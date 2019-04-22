Cumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklaması

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, göreve yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etti. İki başkan da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı kınarken, MHP İzmir İl Başkanı Şahin, "Çirkin bir saldırı fakat biz 100 PKK’lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi ve 6 yaralarımızı unuttuk; başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa failler onlardır diye düşünüyoruz" dedi.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve başkan yardımcıları, göreve yeni atanan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli’yi ziyaret etti. Ziyarette, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na dün yapılan saldırı hakkında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Saldırı bir şehit cenazesinde oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsü ile mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla sürecek. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sorumlularla ilgili yasal işlemler yapılmaktadır ve yapılacaktır" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun diyorum. Çirkin bir saldırı. Ve fakat saldırı, sınırımıza 100 PKK’lının saldırısıyla 4 askerimizin şehit olması törenlerinde oldu. Dolayısıyla biz 100 PKK’lının ülkemize saldırısını unuttuk, 4 şehidimizi ve 6 yaralarımızı unuttuk; başka şeyler konuşuyoruz. Konuyu başka yere getirmiş olduk. Bundan kim faydalanıyorsa failler onlardır diye düşünüyoruz" diye konuştu.