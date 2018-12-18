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'Cumhur İttifakı' bazı iller için yeniden masaya oturdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.12.2018 13:58 | Son Güncelleme

AK Parti ile MHP, daha önce açıklanan bazı illeri yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti ile MHP, daha önce açıklanan bazı illeri yeniden gözden geçirme kararı aldı. MHP’nin, birkaç ilde daha adayını çekme kararı aldığı öğrenilirken, AK Parti'nin de Iğdır ve Kars adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP’yi destekleyeceği öne sürüldü.
AK Parti ile MHP arasında yerel seçimlere ilişkin sürdürülen ittifak görüşmelerinde, CHP ve İYİ Parti’nin bazı illerde 'ortak adayla çıkma' kararına karşılık bazı iller yeniden masaya yatırıldı. Cumhur İttifakında şu ana kadar MHP, Ankara, İstanbul ve İzmir'de, AK Parti de Adana, Mersin ve Manisa'da aday çıkarmadı.
MHP, IĞDIR VE KARS'I DA İSTEDİ
AK Parti’nin, Adana, Mersin, Manisa'nın yanında Osmaniye’de de aday çıkarmayacağı MHP’yi destekleyeceği belirtildi. Ancak, MHP’nin Iğdır ve Kars’ı da istediği ileri sürüldü. MHP, son yerel seçimlerde Kars Belediye Başkanlığını almıştı. AK Parti ise daha önce Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını açıklamıştı.
AK Parti ve MHP kurmaylarının, karşılıklı olarak bazı illeri yeniden masaya yatırdığı, AK Parti’nin Iğdır ve Kars belediye başkan adaylarını geri çekeceği, bu iki ilde MHP’nin adaylarının destekleneceği konusunda anlaştıkları iddia edildi. MHP’nin de 8 ilde daha adayını çekeceği iddia edildi. AK Parti ve MHP'nin, aday göstermedikleri illerde 'ortak aday' yerine 'destekleme' stratejisini uygulayacağı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin görüşmesi neticesinde Muğla ve Aydın'da da AK Parti adayının destekleneceği öğrenildi. MHP bu iki ilde adayını çekmişti.

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