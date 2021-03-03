Cumhur İttifakı bölmek isterken, bölünecek mi?

2019’da İstanbul’da tekrarlanan yerel seçim öncesi PKK lideri Abdullah Öcalan’ın HDP’nin 'tarafsız' olması gerektiğini duyuran mektubu ile yine seçim öncesi Osman Öcalan’ın TRT Kürdi kanalına röportaj vermesi siyasette büyük gerilim ve tartışma yaratmıştı.

Akşener bu çıkışıyla yetinmedi, partisinin "terörün yanında olmayacağı" mesajını AKP’ye gönderme yaparak "Mesela İyi Parti seçim kazanmak için terörist mektubuna, katil röportajına bel bağlamaz" ifadelerini de kullandı.

İyi Parti lideri Meral Akşener, HDP’nin kapatılması ve meclisteki fezlekelerle ilgili duruşlarını soran Bahçeli’ye meclis kürsüsünden "İyi Parti fezlekelere gözü kapalı el kaldırmaz. Elbette bu utanmazlığa geçit vermeyeceğiz" çıkışıyla karşılık verdi.

Uzmanlara göre Akşener’den gelen "geçit vermeyeceğiz" çıkışı Cumhur İttifakı’nı bölecek bir hamle.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladığı gün MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Yargıtay’ın HDP hakkında inceleme başlattığını olumlu bulduğunu söylemesi, AKP’li meclis grup başkanvekili Cahit Özkan’ın da "HDP’yi kapatacağız" çıkışında bulunması Ankara’da Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki çekişmeyi büyüttü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek DW Türkçe’ye bu benzer tutumun gerekçesini anlatırken "Bugün Türkiye bir demokrasi mücadelesi veriyor. Millet ittifakı demokrasi mücadelesinin güvencesidir. İktidar cephesi oyları eridikçe demokrasiye, meclisin meşru partilerine saldırıyor. Buna geçit vermeyeceğiz" diyor.

Hem CHP’de hem de İyi Parti’de "iktidarın beklediği oranda büyük fire vermeyeceğiz. Millet ittifakı demokrasinin güvencesidir" değerlendirmeleri yapılıyor. HDP’nin kapatılması sözkonusu olduğunda da iki partinin tutumu benzeşiyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından Akşener’in de meclis kürsüsünden açıkça "fezlekelere gözü kapalı el kaldırmayacağız" çıkışında bulunmasıyla HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması konusunda AKP ile MHP mecliste tamamen yalnız kalmış oldu.

İyi Parti içinde genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu’nun da aralarında bulunduğu bir grup siyasetçi HDP’lilerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına destek vereceklerini söylese de, Akşener’e yakın isimler partinin bu konuda grup kararı alamayacağını hatırlatarak fezlekelerin mutlaka inceleneceğini söylemişti.

Erkek; Türkiye’nin 16 Nisan 2017’de OHAL koşulları altında anayasa değişikliği referandumuna gittiğini, o değişikliklerle anayasanın 105 ve 106. maddelerinin de düzenlendiğini hatırlatıyor. Erkek; yapılan düzenlemedeki sorunun günümüze yansımasını şöyle özetliyor:

"Cumhurbaşkanı, yardımcıları ve bakanlar ömür boyu cezai sorumluluk zırhına büründüler. Bugün cumhurbaşkanının yargılanması için mecliste 400 vekilin el kaldırması gerekiyor. Görevden ayrılsa da öyle olacak. Kendilerine böyle bir ayrıcalık tanıyan zihniyetin, meclisteki başka partilere dokunulmazlık üzerinden saldırmasının demokraside yeri olmadığını herkes biliyor."

Dokunulmazlık dosyalarını da, parti kapatma girişimlerini de 'siyasi mühendislik' olarak nitelendirdiklerini anlatan Erkek, CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılmasıyla ilgili fezlekenin gündeme gelmesi için de aynı şeyi söylüyor: "Millet ittifakını bölmeyi, bozmayı başaramayacaklar."

"Psikolojik-politik savaş"

Meral Akşener’in "fezlekelere geçit vermeyeceğiz" çıkışı HDP cephesinde de olumlu hava yaratmış durumda. TBMM’nin üçüncü büyük partisi HDP; toplumsal ve siyasal muhalefetin birlik halinde Cumhur İttifakı’na karşı durması konusunda önümüzdeki günlerde yeni etkinliklerle kamuoyu karşısında olmayı planlıyor.