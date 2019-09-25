"Cumhur İttifakı, Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi iş birliği adımıdır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın, sadece bir siyasi iş birliği modeli değil, Türkiye'nin hassas muvazeneler üzerindeki sosyolojik yapısını dikkate alan, iç ve dış tehditlere karşı ferasetle planlanmış toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesi olduğunu bildirdi.

Yalçın, MHP'nin 30 Eylül'de Ankara'da Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu üyeleri (MDK), milletvekilleri ve il başkanlarının katılımıyla gerçekleştireceği toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı'nın kurulmasına "milli mutabakat ve siyasi istikrar" adımlarının kararlılıkla sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulduğunu açıklamasında belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı, demokrasimizin aksayan yönlerinin tamiri ve yasama-yürütme-yargı erklerinin sınırlarının belirlenerek, aralarındaki ince dengenin yeniden tesisi yolunda önemli bir etap teşkil eden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerleştirme görevini de üstlenmiştir.

Cumhur İttifakı, sadece bir siyasi iş birliği modeli değil, Türkiye'nin hassas muvazeneler üzerindeki sosyolojik yapısını dikkate alan, iç ve dış tehditlere karşı ferasetle planlanmış toplumsal bütünleşme ve dayanışma projesidir."