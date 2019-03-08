MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Cumhur İttifakı'nın özü demokrasidir, haktır, milletin tercihidir ve asla vesayet değildir. Cumhur İttifakı demokrasinin ve milletin sesidir. Öyle de olmaya devam edecektir." dedi.

Elvan, Memur-Sen tarafından bir düğün salonunda düzenlenen "Tarsus buluşması" etkinliğinde yaptığı konuşmada, katılımcıların Regaip Kandili'ni ve kadınların da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Seçim süreci yaşandığına işaret eden Elvan, demokrasinin bir kez daha güçleneceğini söyledi.

"Milletimizin rızası ne ise sandıktan o çıkacak." diyen Elvan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak çok önemli süreçten geçiyoruz. Bu süreci çok iyi anlamak, çok iyi değerlendirmek gerekir. Bir taraftan ülkemiz üzerinde yoğun baskı ve ablukaya alma çabalarını, diğer taraftan özellikle 2013 yılından bu yana Türkiye üzerinde oyun oynamak isteyenlerin ülkemizde etkin olmak istediklerini görüyoruz."

Elvan, Gezi olaylarından 15 Temmuz darbe girişime kadar birçok zor süreçten bu milletin alnının akıyla çıktığını ifade etti.