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"Cumhur İttifakı, devletin bekası için bir araya geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 16:50 | Son Güncelleme

İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: - "Cumhur İttifakı devletin bekası, ülkenin geleceği için bir araya geldi. Cumhur İttifakı, neslimizin geleceği adına fedakarlıklarla bir araya gelinen, omuz verilen ve bundan sonra da devletin ayakta kalması adına ayakta kalacak bir ittifaktır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, Cumhur İttifakı'nın devletin bakası, ülkenin geleceği için bir araya geldiğini belirterek, "Cumhur İttifakı, neslimizin geleceği adına fedakarlıklarla bir araya gelinen, omuz verilen ve bundan sonra da devletin ayakta kalması adına ayakta kalacak bir ittifaktır." dedi.

Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Uysal, Cumhur İttifakı'nın Büyükçekmece'de yaptığı ve yapacağı güzel çalışmaların, Anadolu'daki il ve ilçelerde örnek teşkil edebileceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'a kadar ortaya koyacağı faaliyetlerin olumlu etkiler oluşturacağını dile getiren Uysal, "Eğer Büyükçekmece'de Cumhur İttifakı'nın uygulamasını en iyi şekilde ortaya koyabilirsek inanıyorum ki bunun Anadolu'ya olumlu yansımaları olacaktır. İstanbul her siyasi parti için önemli. İstanbul'da yapılan çalışmalar, her zaman Anadolu'ya örnek teşkil etmiştir. Buradaki uygulamalar, Anadolu'da ölçü kabul edilmiştir. Cumhur İttifakı'nın bu dönemde yapacağı çalışmalar, başka il ve ilçelerde örnek olacaktır. Bu çalışmaların ülkemizin geleceğine ve ittifakın geleceğine etkisi olacaktır. Bekamız adına da çok şeyi değiştireceğini inanıyorum."

Cumhur İttifakının bir zorunluluktan meydana geldiğini anlatan Uysal, "Cumhur İttifakı devletin bekası, ülkenin geleceği için bir araya geldi. Cumhur İttifakı neslimizin geleceği adına fedakarlıklarla bir araya gelinen, omuz verilen ve bundan sonra da devletin ayakta kalması adına ayakta kalacak bir ittifaktır. Onun için Cumhur İttifakı herhangi bir ittifak değildir." ifadelerini kullandı.

Uysal, Cumhur İttifakı birlikteliğinin Büyükçekmece'de en iyi şekilde uygulamak için iyi bir zemin olduğunu kaydederek, "Büyükçekmece Belediyesi, ne AK Parti'de ne de MHP'de. Büyükçekmece'yi kazanırsak bilin ki Cumhur İttifakı'nın en iyi neticesi Büyükçekmece'de çıkmış olacak. Türkiye'nin birçok yerinde MHP'den veya AK Parti'den olmayan belediyeler, Cumhur İttifakı’na geçmiş olacak." şeklinde konuştu.

Devletin bekası ile ilgili olarak endişe duyanların kaygılarına Cumhur İttifakı'nın son verdiğini vurgulayan Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de her insanın ruhunda muhakkak milliyetçilik duygusu, vatan sevgisi vardır. Bu ittifak eğer Büyükçekmece'de bizim şu anda MHP ve AK Parti'ye oy vermeyen insanlarda da bu duyguları açığa çıkarabiliyorsa, bu duyguları harekete geçirebiliyorsa inanıyoruz ki Türkiye’deki ittifakın kökleşmesinde, sağlamlaşmasında ülkenin geleceği adına, devam etmesine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Cumhur İttifakı, ülkede herkese moral kaynağı, ümit kaynağı olacak."

Programa, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın ile MHP ve AK Parti'nin Büyükçekmece ilçe teşkilatlarının üyeleri katıldı.

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