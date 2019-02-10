"Cumhur İttifakı, devletin bekası için bir araya geldi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Adayı Mevlüt Uysal, Cumhur İttifakı'nın devletin bakası, ülkenin geleceği için bir araya geldiğini belirterek, "Cumhur İttifakı, neslimizin geleceği adına fedakarlıklarla bir araya gelinen, omuz verilen ve bundan sonra da devletin ayakta kalması adına ayakta kalacak bir ittifaktır." dedi.

Büyükçekmece'de seçim çalışmalarını sürdüren Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükçekmece İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Uysal, Cumhur İttifakı'nın Büyükçekmece'de yaptığı ve yapacağı güzel çalışmaların, Anadolu'daki il ve ilçelerde örnek teşkil edebileceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'a kadar ortaya koyacağı faaliyetlerin olumlu etkiler oluşturacağını dile getiren Uysal, "Eğer Büyükçekmece'de Cumhur İttifakı'nın uygulamasını en iyi şekilde ortaya koyabilirsek inanıyorum ki bunun Anadolu'ya olumlu yansımaları olacaktır. İstanbul her siyasi parti için önemli. İstanbul'da yapılan çalışmalar, her zaman Anadolu'ya örnek teşkil etmiştir. Buradaki uygulamalar, Anadolu'da ölçü kabul edilmiştir. Cumhur İttifakı'nın bu dönemde yapacağı çalışmalar, başka il ve ilçelerde örnek olacaktır. Bu çalışmaların ülkemizin geleceğine ve ittifakın geleceğine etkisi olacaktır. Bekamız adına da çok şeyi değiştireceğini inanıyorum."