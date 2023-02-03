Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş canlı yayında açıkladı!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk ekranlarında Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, altılı masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı ve İstanbul'da 9 ülkeye ait konsoloslukların kapatılması gibi meselelerle ilgili konuştu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:



Yoklama var dendiğinde milletvekilleri genel kurula gelirler. Meclis'in çok ciddi çalışma takvimi var. Bu süreçlerde milletvekillerimiz dikkatli olması konusunda uyarıdır. Meclis'in toplanamamış olması dolayısıyla ortaya konulmuş bir tepkidir. Bu uyarı bundan sonraki döneme daha titiz çalışmalarına ilişkin genel başkan olarak sayın cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu uyarıdır. Milletvekillerimizin dikkatli olması konusunda uyarıdır.

9 ülkenin her birisiyle ilgili Dışişleri Bakanlığımız resmi görüşmelerini yapmış gerekli sözler söylenmiştir. Arkasında kim olursa olsun Türkiye hiçbir terör örgütünün ortalığı karıştırmasına izin vermeyecektir. Süreci takip ediyoruz. Türkiye görüşlerini söyledi. Ülkelerin kararlarını gözden geçireceklerini ümit ediyoruz.

Türkiye maalesef uzun yıllardır terörle karşılaşan bir ülke. Terör eylemlerinin nasıl yapıldığını, ne şekilde ortaya konulduğunu gayet iyi biliyoruz. Karar ağır bir karardır, kabul edilemez. Ortada bir bilgi, gerçekten durum yoksa, bunun üzerinden spekülasyon anlamına gelecek konsoloslukların kapatılmasının ağır karar olduğunun ifade edilmesi lazım. Endişe ettikleri konular varsa bizimle paylaşmaları lazım. Rahatsızlık ifade edilmiştir. Bu konu takip edilmelidir. Bu manipülasyonlara Türkiye pabuç bırakmaz. Yakinen takip ediyoruz.

Üç dönem kuralı AK Parti'nin yenilenmesini sağlayacak konulardan bir tanesidir. Şu anda 10 milyon 231 üyesi olan siyasi partiden bahsediyoruz. AK Parti her dönemde, seçim sırasında çok doğal olarak yenilenmeleri yapıyor. Genç arkadaşlarımız sistemin içerisine dahil oluyor. 3 dönem kuralı da bu dinamizmi sağlayacak bir kural olarak uygulanmıştır. Zannediyorum bu dönemde de uygulanacaktır.

Aslolan AK Parti'nin yenilenmesini sağlayacak mekanizmaları kurmak ve bunu kullanabilmektir. 3 dönem kuralının esnetilip, esnetilmemesi seçim dönemindeki şartlara bağlıdır. Şu anda olan kuralın varlığıdır, uygulanma niyetidir. Şu an yapılan bütün anketlerde açık ara birinci partisiyiz. Bu millete hizmet eden siyasi hareket ille de milletvekilliği üzerinden katkı sağlanacak diye bir husus söz konusu değildir.

Muhalefetin başarısızlığının katkıları da var ama aslolan AK Parti'nin izlediği siyasi izlektir. Rahmetli Menderes, Özal, Erbakan'dan devam eden süreç içerisinde taş taş üstüne koyan, büyük reformlar yapabilen, Türkiye Yüzyılı'nın kaba inşaatını bitirmiş, şimdi ince işçiliğini yapmaya gelmiş bir siyasi partiden bahsediyoruz. Toplumda var olan beklentileri o günün şartları içerisinde yerine getirebilen siyasi hareket. Milletin gönlüne girebilmeyi başaran bir siyasi harekettir.

Temmuz-Ağustos'tan itibaren AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda sürekli derlenme, toparlanma ve daha güçlü şekilde hazırlanma durumu var. Proje ve fikir üretme telaşı içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını bire bir çözen bir siyasi hareketiz. Karşımızda muhalefet bloğunda ise maalesef sürekli kafa karışıklıkların olduğu, ortaya çıkarılan mutabakat metni de başta olmak üzere tutarsızlık, çelişkilerin, rövanşist zihniyetin dikkat çekmesi, hala bir aday çıkaramamaları, birtakım hususlar vatandaşta bizim için 'bunlar hazırlıklı, diğer taraf daha adayını bile çıkaramamış' şeklinde düşünmesine yol açıyor.

Temel özelliklerimizden birisi sokakta ne konuşuluyorsa, milletin gündeminde ne varsa bunların hepsi bizim masamızdadır. Türkiye realitesini bire bir biliyoruz. Hatalarımızı, eksikliklerimizi yeri geldiğinde öz eleştiri yapabiliyoruz. Öyle olduğu için millet bizi bırakmıyor.

Devrim niteliğinde adımlar atabildiğimiz için mesafe kat ediyoruz. Adalet, insan hakları, demokrasi dediniz. Bunların hiçbiri statik konular değildir. Reform mantığı içerisinde atacağınız adımlar vardır. Bütün bu alanlarda 'bir adım attık geride kaldı' diye bırakamayız. Bu alanlarda da adalet, insan hakları, demokrasi konusunda ileri atılacak çok adımlar vardır.

Muhafazakar bir devrimci parti olarak adımlarımızı planlarız. Yeni reform paketlerini sayın Cumhurbaşkanımız bunları paylaştığında, muhafelet 'aklınıza şimdi mi geldi' demişti. Aklımıza şimdi gelmedi daha ileri adımları atmaktan hiç çekinmeyiz. Kendisini ifade etmekte güçlük çekenler varsa kendilerini ifade etmeleri için atılacak adımlar varsa atılır tabii. Şu andaki demokrasi standartlarımız bize yeter diyemeyiz, daha ileri adımlar atılacaktır şüphesiz. Anayasa değişikliği tam da bu gayretimizin yansımasıdır.