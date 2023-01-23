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Cumhur İttifakı genişleyecek mi? HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

23.01.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlere 110 gün kala Cumhur İttifakı’nın genişleyeceği iddiası kulisleri hareketlendirdi. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti ile görüşmelerin devam ettiğini belirterek ihtimallerin hepsinin masada olduğunu belirtti. HÜDA-PAR’ın özellikle Doğu Anadolu’da Batman gibi birkaç ilde güçlendiği belirtilirken Cumhur İttifakı’na katılmasının kritik öneme sahip olduğu iddia edildi.

Cumhur İttifakı genişleyecek mi? HÜDA-PAR’dan açıklama geldi: AK Parti ile görüşmeler sürüyor

'Cumhur İttifakı genişliyor mu?' bu soruya yanıt için gözler HÜDA-PAR’a çevrilirken Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu 5 Ocak'ta AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmişti. İttifaka katılacağına yönelik ilk sinyalleri de o görüşme sonrasında ‘Daha önce de görüşmelerimiz vardı. Seçim tarihi netleşince kuvvetli ihtimal ki bizim de kararımız netleşir’ ifadelerini kullanmıştı.

HÜDA-PAR: İHTİMALLERİN HEPSİ MASADA

Seçim için 14 Mayıs tarihi netleşirken Yapıcıoğlu, AK Parti ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyerek ‘Kesinleşmiş sonuç yok. Genel Başkan yardımcıları seviyesinde görüşmeler devam ediyor. Bakalım, olabilirliği nedir onu zaman gösterecek. Seçimlerde birlikte hareket etmenin imkanı nedir hangi şartlarda olabilir onu konuşuyoruz. Mümkündür. İhtimal dahilindedir, ihtimallerin hepsi masadadır’ açıklamasında bulundu.

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AK PARTİ: GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmelerin devam ettiğini açıklayarak ‘HÜDA-PAR’la da dediğiniz görüşmeler evet gerçekleşti, arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşmelere devam ediyoruz henüz sonuçlanmış bir aşamada değiliz, o aşamaya geldiğimizde de ben size gereken açıklamayı yaparım şu anda görüşmeler gayet olumlu ve kendi seyri içerisinde devam etmektedir’ demişti.

‘HÜDA-PAR BİR KAÇ ŞEHİRDE GÜÇLENDİ’

Gazeteci Kurtuluş Tayiz de A Haber canlı yayınında ittifaka ilişkin kulis bilgilerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“HÜDA- Par’ın geçen seçimlerde aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir desteği olmuştu. Ne kadar büyüdüler bunu bilemeyiz ama birkaç tane şehirde güçlendiler bunların başında da Batman geliyor. Bu görüşmelerde de en önemli detay birlikte hareket etme, ittifaka ilişkin ne kadar birlikte hareket edebilirler bunlar konuşuluyor. Kulağımıza böyle Batman gibi birkaç şehirde birlikte hareket etme talepleri geldi. Ancak sonuç ve resmi tutum nedir henüz onu bilemiyorum. Fakat HÜDA-PAR’ın AK Parti’ye yakın bir pozisyon aldığını söyleyebiliriz”

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