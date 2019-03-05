"Cumhur İttifakı gönül birlikteliğidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinde o gaza meydanında sela sesleri, 'Allahuekber' sesleri arasında milletin yan yana, omuz omuza kurduğu bir gönül ittifakı ve bir gönül birlikteliğidir." dedi. Kurtulmuş, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen Esnaf Buluşması'nda seçimlerin cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçildikten sonra gerçekleştirilecek ilk seçim olacağına dikkati çekti. Türkiye'nin 24 Haziran'da verdiği kararı bu seçimde de ortaya koyarak, istikametini belirleyeceğini ve hangi yönde ilerleyeceğine bir kez daha karar vereceğini belirten Kurtulmuş, bu seçimlerin Türkiye'nin yeni sisteminin doğası gereği iki eksenli bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. "Cumhur İttifakı, bir masa başı ittifakı değildir." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yani AK Parti ve MHP'nin yöneticileri bir araya gelmiş, 'sana şu ilçe bana bu ilçe' diyerek, masa başında bir pazarlık yapmış, onun sonucu olarak bu ittifak oluşmuş değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinde o gaza meydanında sela sesleri, 'Allahuekber' sesleri arasında milletin yan yana, omuz omuza kurduğu bir gönül ittifakı ve bir gönül birlikteliğidir."

Karşı taraftaki ittifakta ise 4 partinin yer aldığını aktaran Kurtulmuş, "24 Haziran'da CHP- HDP arasındaki ittifak örtülü bir ittifaktı ama şimdi, bu seçimlerde bu ittifakın örtüsü açılmıştır." ifadesini kullandı. 24 Haziran'da seçimlerde HDP'nin İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerinde aldığı oy oranlarına dikkati çeken Kurtulmuş, HDP'nin seçmeni olmadığı halde bu oyların CHP'liler tarafından ödünç olarak verildiğini dile getirdi. CHP ve HDP arasındaki ittifakın ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "İYİ Partinin ve maalesef Saadet Partisinin de bu ittifakın içerisinde yer aldığını görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın sınırları ve kapsamı belli, peki karşı taraftaki ittifakın ana fikri nedir? Bu 4 partinin yöneticilerini bir masanın etrafında toplayıp, 4 konu üzerinde ortak fikirleriniz olsun, 4 ortak cümle yazın deseniz, yazmaları mümkün değil. Bunları bir araya getiren de birleştiren de çok açıktır, bunları birleştiren Tayyip Erdoğan, AK Parti karşıtlığı ve maalesef bu hükümetin bir şekilde alaşağı edilmesinin istenmesidir."