HABER

Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım, HAK- İŞ Temsilcileriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Temsilciler Toplantısına katıldı.

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Temsilciler Toplantısına katıldı. Yıldırım, ’’CHP’li belediyeler var. Kazandıkları yerlerde iki günde yaptıklarını gördünüz. Hemen HAK-İŞ üyesi işçileri ne yaptılar? Zorla istifa ettirmeye çalıştılar, işten atmaya kalktılar. Bunlar sicili bozuk’’ dedi.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen HAK - İŞ Temsilciler Toplantısına katılan Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım burada bir konuşma yaptı. Toplantı öncesinde Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından ikili salona geçerek temsilcilerle bir araya geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan ilçe belediyelerinde HAK-İŞ çalışanlarına istifa baskını yapıldığını belirten Binali Yıldırım, ’’CHP’li belediyeler var. Kazandıkları yerlerde iki günde yaptıklarını gördünüz. Hemen HAK-İŞ üyesi işçileri ne yaptılar? Zorla istifa ettirmeye çalıştılar, işten atmaya kalktılar. Bunlar sicili bozuk. Gerçek niyetleri fırsat ellerine geçtiğinde çok daha iyi anlaşılıyor. Hani nerede sendikal örgütlülük? Hani nerede çalışanın hakkına, hukukuna saygı? İsteyen, istediği sendikaya üye olacaktı? Laflar güzel, işe gelince çalışma barışını, iş güvencesini oradan kaldırmak işlerine geldiğinde hiç tereddüt etmiyorlar. Sizlerde hakkınızı, hukukunuzu korumak için aslanlar gibi mücadele edeceksiniz’’ ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.
Taşerondan kadroya geçen işçilere ödenmesi gereken enflasyon farklarının devreye girerek ödenmesini sağladıklarını aktaran Yıldırım, ’’Taşerondan kadroya geçenlerin 2019 yılı için enflasyon farklı verilmemişti. Neden verilmedi? Toplu sözleşmelerde bu hüküm yer almadığı için. Bir hüküm olmamasına rağmen bu işin doğru olmadığını burada bir inisiyatif almak gerektiğini düşündük, taşındık ve belediyelerle, Büyükşehir belediyesiyle de paylaştık. 615 lira enflasyon farklarının verilmesini sağladık’’ şeklinde konuştu.

'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı 'FETÖ üyesi' denerek gözaltına alınmıştı! NASA çalışanı serbest bırakıldı
KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!
Mozambik’te yeniden yapılanma için 3.2 milyar dolara ihtiyaç varMozambik’te yeniden yapılanma için 3.2 milyar dolara ihtiyaç var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Birkaç kişiyi daha öldürecektim fakat acıktım

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'den dev yatırım!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Sürücülerin korkulu rüyası sona eriyor!

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Ankara'da bir ilk! Otobüslerde yeni dönem

Soruyu beğenmeyen belediye başkanı muhabire saldırdı!

Soruyu beğenmeyen belediye başkanı muhabire saldırdı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu!

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Beşiktaş'ta 2 çalışanını darp eden şahıs hakkında karar verildi

Sevgilisinin ayrılmak istediğini duyan polis intihara kalkıştı!

Sevgilisinin isteğini duyunca intihar etti!

Yakalanan teröristten çarpıcı sözler: Dağda iffetten eser kalmadı

Yakalanan terörist: Dağda iffetten eser kalmadı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

Minik Ecrin'in ayakkabısının diğer teki de bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.