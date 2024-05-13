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Cumhur İttifakı iddialarına 'sarı-kırmızılı' yanıt! MHP'li ismin paylaşımı dikkat çekti: "Türkiye'de Lucescu meşhur etmişti"

13.05.2024 09:06
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Siyasetin gündeminde son dönemde ortaya atılan iddialardan biri de Cumhur İttifakı'nda çatlaklar yaşandığı yönünde. MHP'den söz konusu iddiaya çarpıcı bir yanıt geldi. Süper Lig'deki son duruma dikkat çeken MHP'li Feti Yıldız, iddiaya Galatasaray'ın eski teknik direktörü Lucescu'nun meşhur ettiği atasözüyle yanıt verdi.

Cumhur İttifakı iddialarına 'sarı-kırmızılı' yanıt! MHP'li ismin paylaşımı dikkat çekti: "Türkiye'de Lucescu meşhur etmişti"

Türkiye'de en çok konuşulan konulardan ikisi kuşkusuz futbol ve siyaset... MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız iki alandaki son gelişmelere değindiği ilginç bir göndermeye imza attı.

"GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK GİBİ"

Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyonluğa aday. Galatasaray'ın şampiyonluk olasılığını öne çıkaran MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medyadan Cumhur İttifakı hakkındaki iddialara yanıt verdi.

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"LUCESCU MEŞHUR ETMİŞTİ"

Paylaşımında "Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edecek gibi" diyen Yıldız, takımın eski teknik direktörü Lucescu'nun “Köpekler istedi diye atlar ölmez.” şeklindeki Romen atasözünü Türkiye'de meşhur ettiğini ifade etti.

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"CUMHUR İTTİFAKI'NA ÖMÜR BİÇENLERE CEVAP"

Atasözünü siyasi arenadaki gelişmelere bağlayan Yıldız, "Bugünlerde Cumhur İttifakına ömür biçenlere verilmiş cevap sanki" ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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galatasaray
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